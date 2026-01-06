Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vazamento de fluidos paralisa perfuração na Foz do Amazonas

Segundo o Ibama, não houve vazamento de petróleo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de plataforma de petróleo da Petrobras.
Legenda: Um problema de despressurização provocou o vazamento.
Foto: Petrobras / Divulgação.

Um vazamento de fluidos provocou a paralisação da perfuração na Foz do Amazonas, informou a Petrobras nesta terça-feira (6). O problema foi identificado em tubulações de apoio que ligam o navio-sonda ao poço Morpho. O local fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.

Segundo a Petrobras, o vazamento ocorreu no domingo (4) e foi "imediatamente contido e isolado". O Ibama informou que já está ciente do caso e que não houve vazamento de petróleo

O material vazado foi o fluido de perfuração, conhecido como "lama", um líquido que possui aditivos de baixa toxicidade, comum em perfurações no mar. As informações são do g1.

"Não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. A ocorrência também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração", assegurou a Petrobras.

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Petrobras recebe licença para perfurar poço na Margem Equatorial

teaser image
Negócios

Por que nenhuma empresa tem interesse em explorar petróleo em águas cearenses?

A nota da estatal diz ainda que medidas de controle foram adotadas, assim como os órgãos competentes foram notificados. Conforme a Petrobras, o fluido "atende aos limites de toxicidade permitidos" e é biodegradável, sem risco ao meio ambiente ou à população.

A região da Foz do Amazonas fica na Margem Equatorial, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. A autorização dada pelo Ibama para a Petrobras é exclusiva para pesquisa exploratória, sem permissão para a produção de petróleo.

Problema de despressurização provoca vazamento, diz Ibama

Um problema de despressurização provocou o vazamento de um líquido conhecido como fluido hidráulico, de caráter biodegradável, afirmou o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

“Não há petróleo no vazamento. A sonda ainda não alcançou o petróleo. Isso só ocorrerá em fevereiro”, disse o gestor.

A Petrobras segue em contato com o Ibama desde a segunda-feira (5), e o plano de emergência está funcionando conforme o previsto. “Nos próximos dias, a Petrobras fará os reparos e retomará os trabalhos", destacou Agostinho.

A estatal declarou que as operações foram interrompidas, as linhas afetadas foram isoladas na superfície e a válvula de fundo foi mantida fechada.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto de mulher em papelaria com estante de livros ao fundo da imagem.
Negócios

Veja lista de 77 materiais que não podem ser cobrados em escolas, segundo o Procon

Pelo menos 60 escolas particulares da Capital foram notificadas pelo órgão em operação nesta terça-feira (6).

Redação
Há 5 minutos
Imagem de plataforma de petróleo da Petrobras.
Negócios

Vazamento de fluidos paralisa perfuração na Foz do Amazonas

Segundo o Ibama, não houve vazamento de petróleo.

Redação
Há 58 minutos
Fachada principal da Prefeitura Municipal de Jardim, com a inscrição 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM' em destaque na cor azul, sob um céu claro. O edifício apresenta colunas e detalhes em azul, paredes claras e uma entrada de vidro, com um caminho de tijolos que leva até a porta.
Papo Carreira

Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

Vagas são alocadas em diversas secretarias do município do Interior do Ceará.

Redação
Há 1 hora
Fachada do Banco Master
Negócios

Contrato do FGC previa suspensão de ajuda ao Banco Master em caso de investigação

A cláusula condicionava empréstimo emergencial de R$ 4 bilhões à inexistência de apurações da PF ou do MPF.

Redação
Há 2 horas
Veja o Resultado da Mega-Sena 2956 desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2956 desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Timemania 2339 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 700 mil
Negócios

Resultado da Timemania 2339 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 700 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado Dia de Sorte 1160 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1160 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Quina, concurso 6920, desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 13,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6920, desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3580, desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3580, desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Imagem mostra atendimento médico em hospital.
Papo Carreira

Ebserh abre inscrições de concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais de todo o País.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Foto de tela de celular e tela de computador mostrando o site do MEI Simples Nacional da Receita Federal para matéria sobre declaração anual.
Negócios

Confira prazo para entregar a declaração do MEI 2025

O empreendedor que não enviar está sujeito ao pagamento de multa.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Sede do Imparh.
Papo Carreira

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em idiomas; veja quais

As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Brasileiros apostam: 2026 será financeiramente melhor do que 2025

Pesquisa da Serasa revela que 78% acreditam que conseguirão realizar os sonhos que ficaram pendentes no ano anterior.

Egídio Serpa
06 de Janeiro de 2026
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Carol Melo
06 de Janeiro de 2026
Detalhe de aerogerador com pás e nacelle de turbina eólica em destaque contra céu azul, representando geração de energia renovável.
Negócios

Casa dos Ventos investe R$ 94,9 mi em cidade do Ceará para erguer a torre eólica mais alta do Brasil

Projeto pretende diminuir custos de energia e aumentar a eficiência na produção do recurso.

Letícia do Vale
06 de Janeiro de 2026
Curso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Bilhetes de loterias da Caixa Econômica Federal, como Lotofácil e Dupla Sena, em uma casa lotérica, com um cliente ao fundo.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (6).

Redação
06 de Janeiro de 2026
Coco Bambu North Shopping
Victor Ximenes

Coco Bambu fecha loja no North Shopping após 3 anos

Victor Ximenes
06 de Janeiro de 2026
Cédulas de R$ 50 sobre uma mesa e contas.
Ana Alves

Das eleições à inflação: veja 7 pontos que vão definir a economia em 2026 e como se preparar

Ana Alves
06 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Venezuela, EUA, Brasil, cocaína, crime organizado, tudo junto e misturado

O governo norte-americano, que sabe de tudo, sabe também que as instituições brasileiras foram invadidas pelas facções criminosas

Egídio Serpa
06 de Janeiro de 2026
foto da fachada do Banco Central do Brasil.
Negócios

Inspeção no BC é determinada por relator do caso Banco Master no TCU

Uma nota técnica sobre o caso encaminhada à Corte pelo BC foi considerada insuficiente.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2871 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2908 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,7 milhões.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 794 em 05/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: Instituições financeiras saem em defesa do Banco Central

Uma nota assinada por entidades que representam 757 instituições que operam no mercado financeiro brasileiro emprestam total apoio à Autoridade Monetária, que liquidou o Master

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Pessoa marcando gabarito de prova.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Renato Bezerra
05 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Automóvel

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026