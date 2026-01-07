Diário do Nordeste
Com +Milionária sorteando R$ 16 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (7) e como jogar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:58)
Negócios
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Thiago Gadelha.

+Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (7), quando sorteia R$ 16 milhões. 

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados. 

Também é possível tentar a sorte na Lotomania, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 12,5 milhões.

Mais chances de enricar

Dupla Sena é outra que está na agenda desta noite, sorteando R$ 6,5 milhões. Já a Lotofácil pode pagar cerca de R$ 1,8 milhão.

A Quina, a Super Sete e a Loteria Federal são os jogos com os menores prêmios do dia: de R$ 600 mil a R$ 500 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (7/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
+Milionária R$ 16 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 
Lotomania  R$ 12,5 milhões Acertar os 20 números sorteados. 
Dupla Sena R$ 6,2 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Super Sete  R$ 500 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.  
 Loteria Federal  Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

