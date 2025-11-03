Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Quem é a empresa que vai construir mega data center de R$ 50 bi no Ceará

Braço do Fundo Pátria para data centers será responsável pelo mega projeto

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:01)
Victor Ximenes
Legenda: Área da ZPE onde será construído o maior data center do Brasil
Foto: Fabiane de Paula

Um player crucial para o gigantesco projeto de data center de R$ 50 bilhões no Pecém, que até então atuava por trás das cortinas, agora vem à tona. Trata-se da Omnia, empresa do fundo de investimentos Pátria criada para atuar no segmento de data centers.

Segundo Rodrigo Abreu, CEO da Omnia, este será o primeiro projeto da companhia. O papel dela será desenvolver, construir e operar o empreendimento. Já a Casa dos Ventos será responsável pela construção de parques eólicos, cuja energia produzida será usada para abastecer o centro de dados.

O executivo, em entrevista a esta Coluna, conta que a empresa já vinha atuando no projeto "há bastante tempo", mas de forma sigilosa.

Quem vai investir quanto?

  • ByteDance: R$ 40 bilhões
  • Omnia: R$ 11 bilhões
  • Casa dos Ventos: R$ 4 bilhões

Apenas a Omnia vai investir em torno de R$ 11 bilhões no projeto. Outros R$ 4 bilhões virão da Casa dos Ventos. E o cliente principal do projeto, a ByteDance, dona do TikTok, aportará R$ 40 bilhões. A ByteDance não é mencionada pelos parceiros por questões de confidencialidade, mas no mercado, o nome já é consensuado.

Essa não é a primeira incursão do Pátria em data centers. O fundo era detentor da Odata, vendida em 2023 por US$ 2 bilhões.

Com mais de R$ 200 bilhões de ativos sob gestão, o Pátria atua em setores como agronegócio, energia, saúde, logística e transporte, alimentos e bebidas, infraestrutura de dados e serviços de tecnologia.

Aprovação no CZPE e previsão de obras em 2025

Rodrigo Abreu Omnia Data Center.
Legenda: Rodrigo Abreu, CEO da Omnia Data Centers.
Foto: Divulgação

O projeto foi aprovado nesta segunda-feira (3) pelo CZPE (Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação), órgão deliberativo da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Segundo Abreu, a expectativa agora é obter licenciamento para iniciar as obras ainda em 2025.

Com 200 MW previstos, o data center será o maior do Brasil. Para se ter dimensão, todos os data centers em operação hoje no País somam 600 MW, portanto este projeto sozinho responderá por um terço da capacidade nacional.

 

