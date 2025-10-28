Na disputa pelos Datacenters, Brasil pode criar Novo Colonialismo Digital

O texto a seguir foi elaborado para esta coluna por um especialista na área da Tecnologia da Informação, o professor Mauro Oliveira, PhD em Informática (Sorbonne University) e mestre em Engenharia Elétrica (PUC-Rio), tendo sido secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Pela atualidade do tema, pelo seu qualificado conteúdo e pela oportunidade, esta coluna o divulga a seguir porque o considera de interesse público:

“O espírito original do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), concebido como uma política de “IA para o bem de todos”, parece ter se perdido nos corredores do Ministério da Fazenda.

“Ao lançar o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (Redata), o Ministro Hadad adota uma rota contrária àquela traçada pelo PBIA: em vez de fortalecer a autonomia tecnológica, o desenvolvimento nacional e a soberania digital, opta por um modelo de incentivo que amplia nossa dependência das bigtechs e terceiriza o futuro da inteligência brasileira.

“No livro ‘Soberania Digital – Colonização & Letramento’, já alertávamos: o atraso na política de Ciência & Tecnologia e no letramento digital pode custar caro uma nova colonização digital, silenciosa, sedutora e de difícil retorno.

“O Redata, apresentado nos EUA como “oportunidade fiscal”, transforma o Brasil em paraíso para as bigtechs, ao oferecer isenção de PIS, Cofins e IPI em troca de contrapartidas tímidas: 2% em P&D e 10% da capacidade de uso nacional.

“Enquanto isso, o PBIA propõe o fortalecimento de uma nuvem soberana e a proteção de dados estratégicos sob jurisdição brasileira. O Redata caminha na direção oposta: atua como atalho colonial high-tech, transferindo soberania e benefícios para o exterior, entregando território, energia e futuro.

“Os data centers de IA generativa consomem energia em escala de usina e atraem big techs ao Sul Global em busca de em busca de energia limpa, impostos baixos e uma sociedade distraída. Enquanto isso ameaça transformar o Brasil em refúgio do colonialismo digital, o PBIA propõe o caminho oposto: ampliar a infraestrutura nacional, criar centros de supercomputação e desenvolver uma IA ética e soberana, voltada ao bem comum.

“O contraste é gritante: o PBIA sonha com um Brasil protagonista; o Redata o reduz a colônia digital. Se viesse de um governo liberal, seria chamado de entreguismo.

“Para apimentar o quadro de especulações, o vice-presidente Alkimin declarou ontem (27/out/25) ao jornal O Globo a respeito das negociações com o Trump sobre o Tarifaço: ‘O diálogo sempre envolve também questões não tarifárias, datacenter. Importante aprovar a MP no Congresso porque isso estabelece, atrai investimento – que é o Redata. O Brasil tem energia abundante ...’

“O Brasil não precisa das isenções do Redata lá fora, e sim da direção do PBIA aqui dentro — uma política de soberania digital e desenvolvimento nacional.