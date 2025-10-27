BS Steel quer tirar construção civil da baixa produtividade

Novidade tecnológica!! A BSpar apresentou na Fiec, durante o Seminário Conenx & Inovacon Experience — evento promovido pelo Inovacon, braço de inovação do Sinduscon — o edifício BS Steel, novo empreendimento comercial que será erguido na Quadra BS, em Fortaleza.

Inspirado em uma viagem do controlador do Grupo BS, empresário Beto Studart, a Nova York, onde consolidou sua ideia de ampliar as novas possibilidades de industrialização no segmento da construção civil do Ceará, o BS Steel representará “uma verdadeira virada tecnológica no setor, ao adotar estrutura em aço, rompendo com o tradicional modelo em concreto”, como disse à coluna o industrial Ricard Pereira, que atua no ramo da metalurgia e esteve presente ao evento do Sinduscon, na Fiec.

Além do avanço técnico, a BSpar anunciou também uma mudança de paradigma no mercado imobiliário, pois a construção começará antes do lançamento comercial do empreendimento. A instalação do canteiro está prevista para o próximo mês de novembro, e as escavações terão início em janeiro. A fase subterrânea — que compreende seis pavimentos — deve durar cerca de 22 meses, mesmo prazo da etapa acima do nível do solo, o que evidencia inversão incomum no tempo de execução das etapas.

Em números, o BS Steel impressiona: serão 56 mil m² de área construída, 30 pavimentos com lajes de 973 m² cada, heliponto, seis subsolos, três pavimentos destinados ao mall (com restaurantes e lojas), 670 vagas de garagem e 16 elevadores de alta performance.

Durante a apresentação do projeto, o consultor Luiz Henrique Ceotto destacou um dos principais propósitos do empreendimento: mudar a cultura da baixa produtividade na construção civil. Segundo ele, o setor ainda convive com um ambiente hostil ao aumento da eficiência, marcado pelo uso intensivo da força bruta, pela predominância de atividades artesanais e penosas, pelo alto risco de acidentes e por estruturas de gestão autoritárias, que oferecem pouca possibilidade de ascensão profissional.