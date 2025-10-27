ArcelorMittal apoia mulheres e ganha Prêmio Aberje 2025

Boa notícia! A ArcelorMittal, dona da usina siderúrgica do Pecém, venceu a etapa regional Norte e Nordeste do Prêmio Aberje 2025 (Aberje é a sigla da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial). A ArcelorMittal conquistou a categoria “Diversidade e Inclusão” com o Prêmio Mulher ArcelorMittal — iniciativa que reconhece projetos liderados por mulheres em seis categorias: Academia, Imprensa, Empresa Privada, Poder Público, Terceiro Setor e Público Interno.

“É gratificante ver que o Prêmio Mulher ArcelorMittal, que destaca o trabalho extraordinário de mulheres no Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina, com repercussão em todo o Brasil, conquistou este importante reconhecimento da Aberje. Vencer a etapa regional é mais do que conquistar um prêmio, reforça a importância das ações que desenvolvemos e mostra que boas ideias ganham força quando nascem de parcerias sólidas, que unem talentos, valores e visão de futuro”, como afirma Emanuela França, gerente de Comunicação e Relações Institucionais na unidade Pecém da ArcelorMittal.



Desde 2019, o Prêmio Mulher ArcelorMittal vem destacando e valorizando o protagonismo feminino na sociedade, capacitando mulheres e ampliando seu impacto positivo. Ele reafirma o compromisso da ArcelorMittal de promover a igualdade de oportunidades e reconhecer o talento feminino.



A premiação é voltada para mulheres cis e transgêneros, maiores de 18 anos, residentes nos estados participantes, que lideram projetos impactantes nas esferas privada, pública ou do terceiro setor. Os projetos foram rigorosamente avaliados por uma Comissão Julgadora, composta por especialistas que consideraram critérios como criatividade, sustentabilidade, impacto, qualidade, clareza e potencial de transformação.