C. Rolim expande-se e reinaugura, modernizada, loja de Messejana

C. Rolim reinaugura loja de Messejana com tudo novo
Plano de expansão e modernização da varejista prossegue e anuncia revitalização de suas unidades no centro de Fortaleza
Referência no varejo da moda em Fortaleza, a rede C. Rolim celebra um novo capítulo de sua história com a modernização, o crescimento da marca e a reinauguração de mais uma de suas lojas – a do bairro Messejana, na região Sul desta capital.
A loja, localizada na Rua Padre Pedro de Alencar, 410, ganhou o novo formato que vem sendo implantado pela tradicional pela C. Rolim. A mudança consolida o plano de expansão iniciado com o “rebranding” (reformulação) da marca, que inclui o novo layout das lojas e a revitalização da identidade visual, reposicionando a empresa no varejo de moda.
À frente desse processo está o CEO Guilherme Rolim, que em 2024 recebeu da CDL de Fortaleza o título de Lojista do Ano, em reconhecimento à sua atuação como liderança empresarial do comércio varejista.
Sob sua gestão, a C. Rolim vem transformando a experiência de compra dos clientes, com foco na modernização dos ambientes das lojas, desde as vitrines até os provadores, na padronização da comunicação visual e na valorização da tradição e credibilidade de uma marca que soma mais de 70 anos de história.
“Com as reinaugurações, fortalecemos nosso plano de expansão, que previa a reforma das atuais 13 lojas da marca, localizadas em shoppings e, também, em lojas de rua em áreas estratégicas de Fortaleza e sua Região Metropolitana. Nossa meta para 2025 foi alcançada, mas sempre com foco na experiência do cliente, mantendo os diferenciais da marca, como o crediário próprio, e consolidando a C. Rolim como referência em preço, prazo e moda.
"No decorrer de 2026, projetamos trazer para o mercado da moda cearense mais quatro lojas reformadas, todas localizadas no Centro de Fortaleza, onde nasceu a C. Rolim”, diz Guilherme Rolim.
