C. Rolim expande-se e reinaugura, modernizada, loja de Messejana

C. Rolim reinaugura loja de Messejana com tudo novo

Plano de expansão e modernização da varejista prossegue e anuncia revitalização de suas unidades no centro de Fortaleza

Referência no varejo da moda em Fortaleza, a rede C. Rolim celebra um novo capítulo de sua história com a modernização, o crescimento da marca e a reinauguração de mais uma de suas lojas – a do bairro Messejana, na região Sul desta capital.

A loja, localizada na Rua Padre Pedro de Alencar, 410, ganhou o novo formato que vem sendo implantado pela tradicional pela C. Rolim. A mudança consolida o plano de expansão iniciado com o “rebranding” (reformulação) da marca, que inclui o novo layout das lojas e a revitalização da identidade visual, reposicionando a empresa no varejo de moda.

À frente desse processo está o CEO Guilherme Rolim, que em 2024 recebeu da CDL de Fortaleza o título de Lojista do Ano, em reconhecimento à sua atuação como liderança empresarial do comércio varejista.