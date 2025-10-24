Missão da Fiec na China vê novas tecnologias e uso da Inteligência Artificial

Foi concluída nesta sexta-feira a programação da Missão Empresarial da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), que, durante toda esta semana, cumpriu em Hong Kong, na China, sob a coordenação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), mais uma etapa do Programa de Educação Executiva Internacional – a Hong Kong Leading Beyond.

Toda a programação foi um mergulho profundo em temas como liderança orientada por Inteligência Artificial, governança digital e aplicação de IA. A programação reuniu, por exemplo, professores renomados da Universidade de Hong Kong e executivos de destaque da gigante chinesa Alibaba, promovendo uma intensa troca de conhecimento e a geração de insights valiosos entre os participantes.

Da programação constou uma sessão acadêmica sob o tema “Liderança Orientada por IA e Tendências Futuras”, conduzida pelo professor David Lee, especialista em ética, fintech, liderança e governança corporativa. Ele apresentou cenários sobre os impactos da inteligência artificial nas organizações, destacando desafios e oportunidades dessa tecnologia em rápida evolução. Para ele, a IA está a redefinir o papel dos líderes e exigindo uma nova forma de pensar as relações entre pessoas e tecnologia.

Uma das principais reflexões que apresentou David Lee foi que “a IA não vai substituir os humanos, mas os humanos que souberem usar a IA vão substituir aqueles que não souberem. Isto é especialmente verdadeiro no caso da IA generativa”, disse ele.

“O aprendizado aqui foi contínuo e extremamente enriquecedor. É fundamental estarmos abertos a compreender as diversas tecnologias que surgem, para saber como aplicá-las de forma estratégica em nossas realidades”, afirmou à coluna o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que acrescentou, focando no que expôs o professor Lee.

“O professor apresentou inúmeros casos, mostrando como as grandes potências estão saindo na frente justamente por enxergarem e aplicarem bem a inteligência artificial. Ele reforçou algo que considero essencial: embora a tecnologia esteja em constante evolução, são as pessoas que continuam no centro das transformações. A IA veio para mudar o mundo dos negócios, mas aqueles que acompanharem essa mudança estarão sempre à frente”, pontuou.

Na sequência da programação, o professor Beau Lefler conduziu a sessão sobre “Governança Digital e de Dados”, enfatizando a importância da segurança e da gestão responsável das informações em ambientes corporativos. Com experiência em direito corporativo e transacional, Lefler mostrou uma perspectiva global sobre como o uso estratégico de dados tornou-se essencial para a tomada de decisões e para a competitividade das empresas.

Os integrantes da Missão Fie/IEL visitaram o Alibaba Entrepreneurs Fund, iniciativa criada pelo Alibaba Group para apoiar startups inovadoras. Durante o encontro, executivos e empreendedores apresentaram casos de sucesso sobre o uso de inteligência artificial e big data em diferentes setores. As palestras mostraram como o ecossistema de inovação de Hong Kong consolida-se como referência mundial na aplicação de tecnologias emergentes.

Para a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes, a experiência da Missão Fiec reforçou a importância do Programa de Educação Executiva Internacional para o desenvolvimento dos líderes cearenses. O programa reuniu nesta semana, em Hong Kong, 40 líderes cearenses de empresas, governo, instituições de classe e academia.

“Foi uma programação intensa, repleta de aprendizados e muitos insights. Vimos muitos casos de sucesso e como o conhecimento pode ser aplicado. Pudemos ver na prática tudo o que discutimos nas sessões teóricas sobre tecnologia e dados”, destacou ela, que acrescentou:

“A visita à Alibaba foi extremamente produtiva. Fomos recebidos pelo CEO do grupo, que apresentou o sucesso da plataforma, seus investimentos e a forma como conseguiram conectar-se globalmente, consolidando-se como uma grande potência no mundo. Vimos a apresentação de diversos casos de startups e empreendedores que mostraram, de forma muito concreta, a aplicabilidade da inteligência artificial e como essas empresas estão ajudando grandes organizações a crescer com soluções diferenciadas, baseadas em inteligência de dados e software. Foi uma experiência que conectou teoria e prática de maneira inspiradora e evidenciou o poder transformador da IA no cenário global”, ressaltou Dana Nunes.

O Hong Kong Leading Beyond foi uma semana de sessões acadêmicas em temas estratégicos com professores de uma das universidades mais renomadas do mundo, além de visitas técnicas que consolidaram o intercâmbio de conhecimento entre o ecossistema de inovação asiático e o setor produtivo cearense. O programa prepara os líderes para os desafios da nova ordem mundial, ampliando a sua capacidade de expandir negócios e elevar a eficiência das instituições.