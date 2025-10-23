Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em novembro, Fortaleza será a capital da agricultura irrigada

Congresso Brasileiro de Irrigação e Drenagem será realizado no Centro de Eventos com pesquisadores nacionais e estrangeiros

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 08:07)
Egídio Serpa
Legenda: A irrigação por gotejamento (foto) é hoje a tecnologia mais moderna da agricultura, que produz mais com menos água
Foto: Divulgação
Esta página é patrocinada por:

Fortaleza receberá, nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, o Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conrid), que reunirá aqui a nata dos atores envolvidos com a temática da água no meio rural, os quis debaterão sobre o seu tema central: “A Expansão Sustentável da Área Irrigada: Gestão Hídrica, Tecnologia e Resiliência Ambiental”.  

Virão até aqui pesquisadores, técnicos e professores nacionais e estrangeiros. O formato do Conrid prevê mesas redondas, palestras, reuniões institucionais, minicursos, publicação de trabalhos científicos na modalidade pôster e apresentações orais. 

Paralelamente ao Conrid, será realizado o Inovagri International Meeting, que é uma referência internacionais sobre irrigação, e o V Simpósio Brasileiro de Salinidade e Agricultura Sustentável no Semiárido Tropical.  

Coordenador do Congresso, o agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem e, também, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, informa que os três eventos terão foco nas novas tecnologias de irrigação e no uso da Inteligência Artificial. A palestra magna de abertura do evento será feita pelo professor doutor Durval Dourado Neto, da USP/Esalq, que abordará “O futuro da agricultura irrigada no Brasil: desafios e oportunidades para expansão sustentável”. 

Na primeira das mesas redondas será debatida “A Inteligência Artificial e sensoriamento remoto na otimização da gestão hídrica”; o primeiro minicurso tratará a respeito de um tema atual: “Nova abordagem no dimensionamento de adutoras: riscos e soluções”; no Workshop número 1, o assunto será “Estratégia de apoio para irrigação”. Cinco doutores e pesquisadores da Universidade da Califórnia Davis (EUA) e um da Universidade de Concepcion, do Chile, falarão sobre “A experiência da Agricultura Irrigada na Califórnia”, que é o estado norte-americano que lidera a produção agrícola nos EUA.  

A Mesa Redonda 2 tratará da “Economia circular na agricultura irrigada: reuso de água e valoração dos recursos naturais”, ao passo que a Mesa Redonda 3 terá como tema “Agricultura irrigada e estratégias de mitigação na degradação do solo”, algo de interesse dos agricultores brasileiros, os cearenses incluídos. 

Na Mesa Redonda 4, engenheiros e agrônomos debaterão sobre outro tema instigante: “Preservação de sistemas hidráulicos: manutenção, segurança hídrica e prevenção de falhas”. Na Mesa Redonda 5, outro tema de interesse: “Investimentos públicos e privados para a expansão da irrigação”. Nesta mesa, estará presente o empresário e consultor em agricultura Luiz Roberto Barcelos, que falará sobre como desenvolver relações institucionais. 

A extensa programação do Conrid contemplará todos os aspectos das atividades ligadas à agricultura irrigada, ao uso das tecnologias e da Inteligência Artificial.  

“O Corind 2025 será um Congresso eminentemente científico e tecnológico voltado para o universo do agro brasileiro, máxime para a sua agricultura irrigada, que cresce e se moderniza em alta velocidade, sendo hoje referência mundial”, como faz questão de destacar Sílvio Carlos Ribeiro. 

Há 15 dias, uma missão técnica e empresarial mobilizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) e pela Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem esteve na Espanha, visitando seus principais centros de agricultura irrigação, incluindo Almeria e seus quase 100 mil hectares de cultivo protegido (sob estufas). Essa tecnologia já se aplica no Brasil, inclusive no Ceará, onde, na região da Ibiapaba, ela foi apropriada e melhorada por grandes empresários produtores de tomate, pimentão colorido e outros hortifrutis. As estufas ibiapabanas são mais modernas, construídas com material mais resistente, têm altura até três vezes maior do que a das estufas de Almeria e usam, também, a tecnologia da irrigação por gotejamento.  

Na região da Ibiapaba, estão instaladas em seus vários municípios estufas de cultivo protegido que alcançam o equivalente a 600 hectares. É muito pouco em relação ao que se passa no Sul da Espanha, mas este repórter pode dizer, conhecendo as duas realidades, que o cultivo protegido cearense tem melhor qualidade do que a espanhola.  

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Governadores do Nordeste tratam hoje no BNB de energia renovável

teaser image
Egídio Serpa

CNI leva mais de 100 empresários para acompanhar Lula na Ásia

teaser image
Egídio Serpa

Hidrogênio verde: há 113 projetos com investimentos de R$ 469 bi

 