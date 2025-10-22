Hidrogênio verde: há 113 projetos com investimentos de R$ 469 bi

Apesar do aumento global nos custos de produção do hidrogênio verde e seus derivados ao longo do último ano, o Brasil mantém uma posição de destaque em competitividade no cenário internacional. É o que revela o Índice LCOX Brasil, desenvolvido pela consultoria CelaLA (Clean Energy Latin America), que aponta custo nivelado de produção entre US$ 2,94/kg e US$ 7,38/kg, dependendo da localidade e das condições energéticas.

Para a amônia verde, o custo local estimado pelo Índice LCOA Brasil varia entre US$ 648 e US$ 1.781 por tonelada, enquanto a produção a partir de combustíveis fósseis (hidrogênio cinza) permanece entre US$ 360 e US$ 897/ton.



Os dados do Índice LCOX Brasil foram elaborados com premissas fornecidas por fabricantes de equipamentos, empresas de operação e manutenção (O&M) e outras fontes do setor, e utilizam informações atualizadas até setembro de 2025. A metodologia reflete o cenário real de custos e eficiência das plantas renováveis no país, oferecendo uma base empírica e comparável com padrões internacionais.



De acordo com a Cela, o custo de produção subiu em média 11% para o hidrogênio verde e 40% para a amônia verde no Brasil nos últimos 12 meses, movimento alinhado à tendência mundial de elevação de preços de equipamentos e energia.

No contexto brasileiro, parte dessa alta deve-se aos cortes de geração renovável (curtailment), que impactaram receitas e elevaram o custo nivelado (LCOX) dos projetos.



“O Índice LCOX é um marco para o mercado brasileiro, pois fornece um parâmetro objetivo e atualizado sobre o custo real de produção do hidrogênio verde e seus derivados. Ele permite comparar o Brasil com outros mercados e embasar decisões de investimento e políticas públicas”, explica Camila Ramos, CEO da Cela.



As análises fazem parte do Cela Research – Módulo H2V, plataforma de inteligência de mercado lançada neste mês pela consultoria. A ferramenta reúne três componentes principais:

1) Índice LCOX Brasil, que mede o custo de produção do hidrogênio verde e seus derivados em cinco estados do país;

2) Mapa de Projetos de H2V, que detalha o status de desenvolvimento dos empreendimentos, existência de offtakers, aplicações previstas do hidrogênio verde e derivados, além da localização e escala de cada projeto;

3) a Calculadora RFNBO-EU H2V, uma ferramenta exclusiva da Cela que permite calcular, de forma automatizada, o percentual de conformidade de um projeto com os critérios de certificação europeia para combustíveis renováveis.