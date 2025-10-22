Hidrogênio verde: há 113 projetos com investimentos de R$ 469 bi
Estudo da consultoria CelaLA (Clean Energy Latin America) aponta custo de produção entre US$ 2,94 e US$ 7,38 por tonelada
Apesar do aumento global nos custos de produção do hidrogênio verde e seus derivados ao longo do último ano, o Brasil mantém uma posição de destaque em competitividade no cenário internacional. É o que revela o Índice LCOX Brasil, desenvolvido pela consultoria CelaLA (Clean Energy Latin America), que aponta custo nivelado de produção entre US$ 2,94/kg e US$ 7,38/kg, dependendo da localidade e das condições energéticas.
Para a amônia verde, o custo local estimado pelo Índice LCOA Brasil varia entre US$ 648 e US$ 1.781 por tonelada, enquanto a produção a partir de combustíveis fósseis (hidrogênio cinza) permanece entre US$ 360 e US$ 897/ton.
Os dados do Índice LCOX Brasil foram elaborados com premissas fornecidas por fabricantes de equipamentos, empresas de operação e manutenção (O&M) e outras fontes do setor, e utilizam informações atualizadas até setembro de 2025. A metodologia reflete o cenário real de custos e eficiência das plantas renováveis no país, oferecendo uma base empírica e comparável com padrões internacionais.
De acordo com a Cela, o custo de produção subiu em média 11% para o hidrogênio verde e 40% para a amônia verde no Brasil nos últimos 12 meses, movimento alinhado à tendência mundial de elevação de preços de equipamentos e energia.
No contexto brasileiro, parte dessa alta deve-se aos cortes de geração renovável (curtailment), que impactaram receitas e elevaram o custo nivelado (LCOX) dos projetos.
“O Índice LCOX é um marco para o mercado brasileiro, pois fornece um parâmetro objetivo e atualizado sobre o custo real de produção do hidrogênio verde e seus derivados. Ele permite comparar o Brasil com outros mercados e embasar decisões de investimento e políticas públicas”, explica Camila Ramos, CEO da Cela.
As análises fazem parte do Cela Research – Módulo H2V, plataforma de inteligência de mercado lançada neste mês pela consultoria. A ferramenta reúne três componentes principais:
1) Índice LCOX Brasil, que mede o custo de produção do hidrogênio verde e seus derivados em cinco estados do país;
2) Mapa de Projetos de H2V, que detalha o status de desenvolvimento dos empreendimentos, existência de offtakers, aplicações previstas do hidrogênio verde e derivados, além da localização e escala de cada projeto;
3) a Calculadora RFNBO-EU H2V, uma ferramenta exclusiva da Cela que permite calcular, de forma automatizada, o percentual de conformidade de um projeto com os critérios de certificação europeia para combustíveis renováveis.
O estudo identificou 113 projetos de hidrogênio verde, amônia, e-metanol e aço verde, distribuídos por 16 estados, totalizando R$ 469,2 bilhões em investimentos anunciados e cerca de 90 GW de nova capacidade instalada de energia renovável.
Cerca de 53% dos empreendimentos têm foco no mercado doméstico, especialmente em setores como siderurgia, fertilizantes e transportes. Entre os projetos mapeados, 66% são de escala comercial, 20% pilotos e 13% de P&D.
“Mesmo com a elevação recente de custos, o Brasil continua entre os mercados mais competitivos do mundo para a produção de hidrogênio e derivados, graças ao baixo custo e à disponibilidade de energia renovável”, acrescenta Marília Rabassa, sócia e diretora de Consultoria da Cela.
