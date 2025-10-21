Ecofor Ambiental faz inclusão no trabalho, diz Governo do Ceará

Empresa do Grupo Marquise, a Ecofor Ambiental foi reconhecida pelo Governo do Ceará com o selo “Empresa Completa, Empresa que Inclui”, concedido a 15 instituições que mais se destacaram na contratação de pessoas com deficiência (PCDs) nos anos de 2023 e 2024.

A solenidade de entrega ocorreu ontem, segunda-feira, 20, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

De acordo com o Governo do Estado, o Ceará registrou, nesse período, a inclusão de 2.567 trabalhadores PCDs, com apoio do IDT/Sine. Para a Ecofor Ambiental, que hoje conta com 93 colaboradores com deficiência, o reconhecimento reforça seu compromisso com um ambiente de trabalho plural, acessível e humano.

“Como pessoa com deficiência, eu sei o quanto cada oportunidade pode transformar uma vida. Por isso, tenho muito orgulho de participar do recrutamento de novos colaboradores PCDs e ajudar outros a também conquistarem o seu espaço. É uma sensação de pertencimento e de propósito”, afirma Renayra Vieira, colaboradora PCD e assistente de Gestão de Pessoas da Ecofor Ambiental.