Ecofor Ambiental faz inclusão no trabalho, diz Governo do Ceará
A empresa tem hoje em seu quadro de pessoal 93 colaboradores com PCDs
Empresa do Grupo Marquise, a Ecofor Ambiental foi reconhecida pelo Governo do Ceará com o selo “Empresa Completa, Empresa que Inclui”, concedido a 15 instituições que mais se destacaram na contratação de pessoas com deficiência (PCDs) nos anos de 2023 e 2024.
A solenidade de entrega ocorreu ontem, segunda-feira, 20, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.
De acordo com o Governo do Estado, o Ceará registrou, nesse período, a inclusão de 2.567 trabalhadores PCDs, com apoio do IDT/Sine. Para a Ecofor Ambiental, que hoje conta com 93 colaboradores com deficiência, o reconhecimento reforça seu compromisso com um ambiente de trabalho plural, acessível e humano.
“Como pessoa com deficiência, eu sei o quanto cada oportunidade pode transformar uma vida. Por isso, tenho muito orgulho de participar do recrutamento de novos colaboradores PCDs e ajudar outros a também conquistarem o seu espaço. É uma sensação de pertencimento e de propósito”, afirma Renayra Vieira, colaboradora PCD e assistente de Gestão de Pessoas da Ecofor Ambiental.
A empresa destaca que o foco vai além do cumprimento de cotas: trata-se de valorizar talentos, estimular a convivência entre diferentes e fortalecer uma cultura de respeito e pertencimento. “A diversidade é um pilar que sustenta o crescimento e a inovação. Acreditamos que empresas completas são aquelas que acolhem as diferenças e fazem delas uma força coletiva”, reforça João Júlio Sombra, superintendente operacional da Ecofor Ambiental.
Com essa homenagem, a Ecofor Ambiental reafirma seu papel de protagonismo social e ambiental no Ceará, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária, em que cada pessoa encontra espaço para crescer, contribuir e transformar realidades.
