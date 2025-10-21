Itaueira está exportando melão cearense para o Canadá

Tom Prado faz questão de assinalar que não é toda a produção cearense de melão que é exportada. “Parte dela vai para as redes de supermercados de todo o país, ou seja, para o poderoso e disputado mercado interno brasileiro, incluindo, naturalmente, o do Ceará”, explica ele.

INDÚSTRIA BRASILEIRA TEM 2º SEMESTRE DE DIFICULDADES

Má notícia! A brasileira indústria fechou o terceiro trimestre deste ano, apresentando mais sinais de dificuldades. De acordo com a Sondagem Industrial, divulgada ontem, segunda-feira, 20, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produção do setor industrial estagnou em setembro, enquanto os estoques se acumularam e o emprego recuou. Além disso, os empresários demonstram maior preocupação com a demanda interna insuficiente.

O índice que mede a evolução da produção industrial brasileira registrou 50,1 pontos em setembro. Por estar praticamente sobre a linha divisória de 50 pontos, o indicador aponta que a produção do setor ficou estável em relação a agosto. O índice de evolução do emprego, por sua vez, foi de 48,9 pontos, o que indica queda do número de trabalhadores industriais na comparação com agosto. O resultado é atípico, já que, desde 2020, esse indicador registrava crescimento no período, com exceção de 2023.

Já o índice de evolução do nível de estoques registrou 50,8 pontos. Por estar acima da linha de 50 pontos, indica que houve acúmulo de estoques entre agosto e setembro. Além disso, o indicador de estoque efetivo em relação ao usual passou de 48,8 pontos em agosto para 50,7 pontos em setembro. O movimento revela que o nível de estoques ficou acima do que os empresários desejavam.