ExpoCariri com triplo da área e 170 estandes espera 50 mil pessoas
Haverá cursos sobre novas técnicas e tecnologias usadas nos diferentes ramos da agropecuária. A Faec estima negócios de R$ 30 milhões.
Vem aí, entre o próximo dia 30 e 1º de novembro, na Estação Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha, a ExpoCariri, maior feira e exposição da agropecuária caririense. Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), em parceria com o Senar-CE e o Sebrae-CE e com o apoio do Governo do Estado e do Banco do Nordeste (BNB), o evento ocupará, neste ano, o triplo da área ocupada no ano passado e terá o dobro dos expositores de 2024, o que revela a força do agro cearense em todas as regiões.
Em 2024, a primeira edição da ExpoCariri, foram pouca mais de 2 mil metros quadrados de área ocupada por estandes. Neste ano, serão 6 mil metros quadrados em cuja área estarão 170 estandes. Haverá uma tenda climatizada de 1.500 metros quadrados, na qual serão realizados os shows musicais e, também, o Encontro de Mulheres do Agro e o Encontros dos Jovens do Agro.
A céu aberto, na grande área da Embrapa, haverá a exposição de culturas plantadas de milho, soja, algodão, trigo, mandioca, palma, sorgo, capins e girassol.
Grandes empresas agroindustriais do Ceará e de outros estados mostrarão e comercialização seus produtos, e para isso receberão ajuda do BNB, que terá um estande e uma equipe pronta para receber pedidos de financiamento para projetos nos diferentes segmentos do agro. A superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, disse à coluna que a expectativa é de “bons negócios durante a ExpoCariri”.
Também terão estandes na ExpoCariri o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Sicredi.
Presidente da Faec, Amílcar Silveira não esconde à coluna seu entusiasmo com o evento deste ano, cuja grandiosidade superou suas melhores expectativas.
“Um mês e meio antes da realização da ExpoCariri 2025, todos os espaços dedicados aos estandes já haviam sido comercializados, e isto é uma demonstração 1) da importância que a agropecuária do Ceará tem hoje, 2) da confiança crescente do produtor rural cearense nos resultados do seu próprio trabalho e 3) na boa organização do evento, que tem, ao seu final, uma detalhada e transparente prestação de contas, e são estes detalhes que reforçam o prestígio da ExpoCariri e da Pecnordeste”, diz Amílcar Silveira.
Durante os três dias da feira e exposição, haverá uma programação técnica, com palestras e cursos ministrados por especialistas, os quais abordarão as novas tecnologias já utilizadas na agricultura, pecuária, suinocultura, carcinicultura (criação de camarão), apicultura (mel de abelha), cultivo protegido (sob estufas) e bananicultura.
Mas a ExpoCariri promete, na programação noturna, shows musicais, um dos quais, no dia 31, terá como atração ninguém menos do que Renato Teixeira, um dos maiores compositores e cantores da boa música sertaneja (é dele, em parceria com Almir Sater, a famosa “Tocando em Frente”, uma música campeã de audiência nas emissoras de rádio, no YouTube e nas redes sociais).
“Neste ano, a ExpoCariri juntará o econômico, o financeiro, o social e o cultural, e isto tem obtido uma excelente repercussão junto ao nosso público-alvo, que são os produtores rurais de todos os municípios do Sul do Ceará. Aos que pretendem comparecer ao nosso evento, procedentes de outros municípios e de estados vizinhos devo informar que a rede hoteleira de Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato oferece excelentes acomodações a preço justo.
A Faec estima que, neste ano, a ExpoCariri receberá 50 mil pessoas nos seus três dias, ao mesmo tempo em que prevê negócios da ordem de R$ 30 milhões.
