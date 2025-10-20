ExpoCariri com triplo da área e 170 estandes espera 50 mil pessoas

Vem aí, entre o próximo dia 30 e 1º de novembro, na Estação Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha, a ExpoCariri, maior feira e exposição da agropecuária caririense. Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), em parceria com o Senar-CE e o Sebrae-CE e com o apoio do Governo do Estado e do Banco do Nordeste (BNB), o evento ocupará, neste ano, o triplo da área ocupada no ano passado e terá o dobro dos expositores de 2024, o que revela a força do agro cearense em todas as regiões.

Em 2024, a primeira edição da ExpoCariri, foram pouca mais de 2 mil metros quadrados de área ocupada por estandes. Neste ano, serão 6 mil metros quadrados em cuja área estarão 170 estandes. Haverá uma tenda climatizada de 1.500 metros quadrados, na qual serão realizados os shows musicais e, também, o Encontro de Mulheres do Agro e o Encontros dos Jovens do Agro.

A céu aberto, na grande área da Embrapa, haverá a exposição de culturas plantadas de milho, soja, algodão, trigo, mandioca, palma, sorgo, capins e girassol.

Grandes empresas agroindustriais do Ceará e de outros estados mostrarão e comercialização seus produtos, e para isso receberão ajuda do BNB, que terá um estande e uma equipe pronta para receber pedidos de financiamento para projetos nos diferentes segmentos do agro. A superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, disse à coluna que a expectativa é de “bons negócios durante a ExpoCariri”.

Também terão estandes na ExpoCariri o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Sicredi.

Presidente da Faec, Amílcar Silveira não esconde à coluna seu entusiasmo com o evento deste ano, cuja grandiosidade superou suas melhores expectativas.

“Um mês e meio antes da realização da ExpoCariri 2025, todos os espaços dedicados aos estandes já haviam sido comercializados, e isto é uma demonstração 1) da importância que a agropecuária do Ceará tem hoje, 2) da confiança crescente do produtor rural cearense nos resultados do seu próprio trabalho e 3) na boa organização do evento, que tem, ao seu final, uma detalhada e transparente prestação de contas, e são estes detalhes que reforçam o prestígio da ExpoCariri e da Pecnordeste”, diz Amílcar Silveira.

Durante os três dias da feira e exposição, haverá uma programação técnica, com palestras e cursos ministrados por especialistas, os quais abordarão as novas tecnologias já utilizadas na agricultura, pecuária, suinocultura, carcinicultura (criação de camarão), apicultura (mel de abelha), cultivo protegido (sob estufas) e bananicultura.