Uma coalização pelo agro da Ibiapaba, que cresce com tomate

Depois de 10 anos, o Agro Innovation – evento que, anualmente, reunia em Fortaleza empresários, pesquisadores e produtores rurais do Brasil e do exterior – transformou-se no Coalizão Agro, cuja primeira edição será realizada nos próximos dias 23 e 24 no Centro Administrativo da cidade de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, como informa Carlos Matos, fundador e promotor de ambos. Ele acrescenta que o primeiro item da programação do Coalização Agro será o “Tomate Day” (Dia do Tomate), reunindo os grandes expoentes da cadeia produtiva do tomate, de cuja produção nacional o Ceará responde por 10%.

“Teremos a presença da maior produtora brasileira de tomate, a Trebeschi, que tem uma importante e crescente unidade de produção em Ubajara. Esse ‘Tomate Day’ será de grande proveito para os pequenos produtores ibiapabanos, os quais começam a caminhar para o cultivo protegido, que é a novidade tecnológica já em uso na Chapada da Ibiapaba”, diz Carlos Matos à coluna.

Ele tem razão: a produtividade dos pequenos cultivadores de tomate na Ibiapaba ainda é muito pequena, alcançando apenas 5 quilos por pé, enquanto a dos que produzem sob estufas (o cultivo protegido) chega à marca de 17 quilos por pé. O cultivo protegido já se provou indispensável na Ibiapaba, e hoje ele alcança uma área superior a 600 hectares, incluindo, também, as estufas teladas.

Essa tecnologia, adiantou Matos, foi inspirada na vitoriosa experiência alcançada pelos produtores de Almeria, na região da Andaluzia, no Sul da Espanha, que foi visitada recentemente por uma missão conjunta da Faec, Senar-Ceará e Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, da qual fez parte esta coluna. Almeria é a maior produtora e exportadora de hortifrutis da Europa.

“Não tenho dúvida de que o cultivo protegido se consolidou no Ceará, pois já temos grandes fazendas que utilizam essa tecnologia com pleno êxito, tanto na Ibiapaba quanto no Cariri, onde o agricultor Fábio Régis, produtor de bananas, desenvolve também um projeto de produção de tomates sob estufas. É uma boa novidade tecnológica que veio para ficar e para desenvolver o agro cearense”, acentua Carlos Matos, que foi secretário de Agricultura Irrigada no primeiro governo de Tasso Jereissati, nos anos 80 do século passado. Não obstante, ele insiste em dizer que “é preciso avançar nessa linha, que é a correta, pois colhe os melhores resultados”.

Ainda no primeiro dia do Coalizão Agro, uma quinta-feira, haverá um debate sobre as tendências do mercado, com a presença de um especialista – Geanpaolo Buso, que falará sobre o tema, após o que se tratará sobre os processados, ou seja, “as saladas prontas, algo que está crescendo muito no Brasil”. Paulo Romano Schincariol, CEO da NHS Indústria e Comércio de Máquinas, e Lauro Andrade, CEO da Ibrahort, farão apresentações sobre o assunto.

No segundo e último dia do evento, haverá vários painéis, um dos quais debaterá sobre Gestão Hídrica Inteligente para o Desenvolvimento, com a presença da diretora da Agência Nacional de Águas (ANA), Larissa Rêgo. Outro painel que já desperta muito interesse é o que tratará da Agricultura Orgânica - um Horizonte de Bons Negócios, sobre a qual falará Valdecir Queirós Filho, diretor da Terra Ecológica Consultoria e do Instituto Brasil Orgânico.