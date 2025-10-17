Selic em 15% está levando empresas à inadimplência

A manutenção da taxa de juros Selic em 15% consolida o maior patamar em quase duas décadas e reforça o alto custo do crédito no Brasil. O impacto já aparece no caixa das empresas: a inadimplência no crédito livre para pessoas jurídicas atingiu 5,2% no último mês de julho, o maior nível desde 2017.

Além disso, outro levantamento mostra que 7,2 milhões de empresas brasileiras estão inadimplentes neste ano de 2025, o que equivale a quase um terço das companhias ativas no país. O número evidencia que muitas empresas não conseguem rolar dívidas, sustentar o capital de giro ou absorver os custos de um ambiente de juros tão altos.

Nesse contexto, o debate sobre a possibilidade de cortes na taxa Selic ainda em 2025 ganha força, mas especialistas pedem cautela. Para Volnei Eyng, CEO da Multiplike, empresa do mercado financeiro, o cenário não oferece espaço para otimismo antecipado.