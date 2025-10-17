Diário do Nordeste
Selic em 15% está levando empresas à inadimplência

É o que revela Volnei Eyng, CEO da Multiplike, empresa do mercado financeiro. Ele diz que a taxa de juros só começará a cair em 2026.

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 03:19)
Egídio Serpa
Legenda: Por causa da alta taxa de juros, com Selic em 15% ao ano, cresce a inadimplência das empresas
Foto: Shutterstock.
A manutenção da taxa de juros Selic em 15% consolida o maior patamar em quase duas décadas e reforça o alto custo do crédito no Brasil. O impacto já aparece no caixa das empresas: a inadimplência no crédito livre para pessoas jurídicas atingiu 5,2% no último mês de julho, o maior nível desde 2017.  

Além disso, outro levantamento mostra que 7,2 milhões de empresas brasileiras estão inadimplentes neste ano de 2025, o que equivale a quase um terço das companhias ativas no país. O número evidencia que muitas empresas não conseguem rolar dívidas, sustentar o capital de giro ou absorver os custos de um ambiente de juros tão altos. 

Nesse contexto, o debate sobre a possibilidade de cortes na taxa Selic ainda em 2025 ganha força, mas especialistas pedem cautela. Para Volnei Eyng, CEO da Multiplike, empresa do mercado financeiro, o cenário não oferece espaço para otimismo antecipado. 

Ele disse que a inflação medida pelo IPCA vem reduzindo, mas em ritmo mais lentos do que o esperado, e há novos ingredientes na economia como o tarifaço, e “ainda não sabemos exatamente quais efeitos terão”. Ele afirmou que juros só deverão cair no início de 2026.  

A recomendação de especialistas é de que, em vez de esperar um corte de juros que pode demorar a acontecer, as empresas devem fazer esforços agora para proteger o caixa. Isto significa estruturar operações financeiras de forma antecipada, negociar melhores condições com fornecedores, evitar a antecipação de recebíveis de fim de ano, o que comprometerá o fluxo de caixa de 2026, e enxergar o crédito como ferramenta de competitividade. 

