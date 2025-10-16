Sudene confirma presença na Expoece 2025

Confirmado! A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) terá um estande próprio na 69ª edição da Expoece, a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará, que se realizará de 8 a 16 do próximo mês de novembro.

Os detalhes da participação da Sudene, organismo vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, foram finalizados terça-feira, 14, em reunião realizada na sede da Sudene, em Recife.

Braga Almeida, presidente da Associação dos Criadores do Ceará, que promove a Expoece, foi recebido em audiênciapelo novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, que tomou posse no mês passado.

Durante a audiência, Braga Almeida e Francisco Alexandre debateram sobre como a Associação dos Criadores do Ceará poderá contribuir com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), elaborado pela Sudene com o objetivo de apontar as políticas públicas e os investimentos para o desenvolvimento da região nordestina nos próximos anos.

A Sudene atua como parceira técnica da Chamada Nordeste, que integra o programa Nova Indústria Brasil (NIB), tendo recebido, no último mês de setembro, R$ 127 bilhões em projetos para impulsionar os diferentes setores da economia regional, incluindo a indústria e a agropecuária.

“Estamos muito lisonjeados com o fato de a Sudene confirmar presença na Expoece pelo segundo ano consecutivo. Estamos recebendo o reconhecimento dessa importante instituição federal a uma exposição que retrata fielmente a agricultura e a pecuária do Estado do Ceará. Não à toa, a Expoece é o mais longevo evento do agronegócio cearense”, afirmou Braga Almeida.

Neste ano, a Expoece terá, em vez de oito, nove dias de duração, sendo realizada no seu tradicional endereço -- o Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo, em Fortaleza.