Nordeste pode liderar transição para economia de baixo carbono

Informa o BNB: a Região Nordeste reúne condições únicas para liderar a transição para uma economia de baixo carbono no Brasil, com elevada disponibilidade de energia renovável a custos competitivos. Seus estados concentram 78% da capacidade instalada de eólica e solar do país e têm localização geográfica privilegiada, infraestrutura logística forte e mão de obra qualificada.

Assim, a região é atrativa para indústrias verdes e de difícil descarbonização, como siderurgia, fertilizantes e químicos, além de segmentos ligados às cadeias de valor da energia renovável, como minerais críticos, baterias e combustíveis de baixo carbono.

Para avançar no diálogo sobre a concretização de todo o potencial da região, com benefícios de desenvolvimento territorial com geração de empregos de qualidade, inclusão e diversidade, e o enfrentamento aos desafios da transição energética, o Consórcio Nordeste, o Banco do Nordeste (BNB) e o Instituto Clima e Sociedade reunirão, no próximo dia 23, na sede do BNB no Passaré, em Fortaleza, especialistas no seminário “Como escalar e acelerar os investimentos sustentáveis no Nordeste: As Oportunidades do Powershoring”, em 23 de outubro, em Fortaleza. O evento será realizado na sede do BNB, no Passaré.