Buiatras brasileiros e estrangeiros reúnem-se hoje em Fortaleza
O 15º Congresso Brasileiro de Buiatria reunirá os profissionais do ramo da medicina veterinária que trata dos ruminantes domésticos
Será aberto nesta quarta-feira, 15, no Hotel Praia Centro, o 15º Congresso de Buiatria. E o que é a Buiatria?
De acordo com o Google, Buiatria é a especialidade da medicina veterinária que se dedica à saúde e produção de ruminantes domésticos, como bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos.
O termo buiatria vem do grego, combinando "boi" e "medicina", e o profissional que a pratica é chamado de buiatra. Ele é responsável pelo diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, além de cuidar de outros aspectos sanitários e produtivos desses animais.
O presidente da Associação Brasileira de Buiatria é o veterinário cearense Kolowyskys Dantas, que organizou e presidirá o congresso. E`sta coluna convrsou com Kolowyskys, que informou: participarão do congresso buiatras de quase todos os estados brasileiros, os quais ouvirão palestras de especialistas nacionais e estrangeiros.
A palestra magna de abertura do evento, marcada para as 16 horas, será proferida pelo professor doutor Enrico Ortolani, da USP, consultor há vários anos do Globo Rural na área veterinária, tendo recentemente recebido uma comenda no congresso latino-americano de buiatria, realizado no Chile. Ortoloni é ícone da buiatria brasileira, como revela Kolowyskys!
