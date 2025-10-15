Buiatras brasileiros e estrangeiros reúnem-se hoje em Fortaleza

Será aberto nesta quarta-feira, 15, no Hotel Praia Centro, o 15º Congresso de Buiatria. E o que é a Buiatria?

De acordo com o Google, Buiatria é a especialidade da medicina veterinária que se dedica à saúde e produção de ruminantes domésticos, como bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos.

O termo buiatria vem do grego, combinando "boi" e "medicina", e o profissional que a pratica é chamado de buiatra. Ele é responsável pelo diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, além de cuidar de outros aspectos sanitários e produtivos desses animais.