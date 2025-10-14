Meio Ambiente: Fortaleza recebe Diálogo de Aterros da América Latina
No evento, a Marquise Ambiental destaca o protagonismo do biogás em debate internacional sobre sustentabilidade
Começou hoje e se prolongará até sexta-feira, 17, aqui em Fortaleza, o DAAL XV - Diálogo de Aterros da América Latina, do qual participa a Marquise Ambiental. O evento, que reúne especialistas, gestores públicos e pesquisadores de diversos países, está debatendo soluções inovadoras em gestão de resíduos, economia circular e transição energética, consolidando a capital cearense como referência regional em sustentabilidade.
Representando a Marquise Ambiental, seu diretor presidente Hugo Nery foi um dos palestrantes do painel sobre transição energética e descarbonização, abordando o tema “Produção de biogás a partir de resíduos sólidos urbanos: tecnologias, oportunidades e desafios.”
Durante sua palestra, Nery compartilhou a experiência da GNR Fortaleza, usina operada pela Marquise Ambiental que transforma resíduos do Aterro Sanitário Oeste em combustível renovável — uma iniciativa que reduz emissões de gases de efeito estufa e fortalece o uso de energia limpa no país.
“O biogás representa uma das respostas mais inteligentes e concretas à busca por um modelo energético sustentável. Ao transformar o que antes era rejeito em energia, nós não apenas damos novo destino aos resíduos, mas criamos valor ambiental, social e econômico. É tecnologia, inovação e propósito caminhando juntos pela descarbonização do planeta”, disse ele.
Com painéis técnicos, cases de sucesso e visitas a empreendimentos de referência, o DAAL XV reforça o papel de Fortaleza e do Ceará como polos de inovação ambiental. A participação da Marquise Ambiental – empresa do Grupo Marquise – reafirma o seu protagonismo na transição para um modelo de desenvolvimento mais limpo, eficiente e comprometido com o futuro do planeta.
