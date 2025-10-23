Governadores do Nordeste tratam hoje no BNB de energia renovável

Hoje, quinta-feira, aqui em Fortaleza, o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, comandará o seminário “Como escalar e acelerar os investimentos sustentáveis no Nordeste: As Oportunidades do Powershoring”.

Powershoring é a estratégia de realocar ou instalar indústrias intensivas em energia em regiões com grande disponibilidade de fontes de energia renovável e baixo custo, como eólica, solar e biomassa, como revela o Google.

O evento de hoje será realizado a partir das 9 horas na sede do BNB, no Passaré, e contará com a participação de representantes dos governos estaduais da região.

O seminário debaterá formas de como as condições únicas do Nordeste, com elevada disponibilidade de energia renovável a custos competitivos, poderão posicionar a região na liderança da transição para uma economia de baixo carbono no Brasil.

Os estados nordestinos concentram 78% da capacidade instalada de energia eólica e solar do país e têm localização geográfica privilegiada, infraestrutura logística forte e mão de obra qualificada. Dessa forma, a região é atrativa para indústrias verdes e de difícil descarbonização, como siderurgia, fertilizantes e químicos, além de segmentos ligados às cadeias de valor da energia renovável, como minerais críticos, baterias e combustíveis de baixo carbono.

O seminário será promovido pelo Consórcio Nordeste, BNB e Instituto Clima e Sociedade. Os especialistas convidados debaterão temas diretamente ligados ao futuro dos investimentos sustentáveis na região. Por exemplo:

Estratégias regionais e a visão internacional do Brasil para a consolidação da agenda de Powershoring;

Perspectivas de investidores, mecanismos de financiamento e instrumentos de mitigação de riscos para ampliar os investimentos sustentáveis