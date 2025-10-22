CNI leva mais de 100 empresários para acompanhar Lula na Ásia

Mais de 100 industriais e da agropecuária brasileiras, mobilizados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), integram a missão empresarial que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sua visita à Indonésia e à Malásia, nesta semana. O principal objetivo da viagem é estreitar as relações com os países da Ásia e ampliar o comércio entre os países.

A missão empresarial é coordenada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). A CNI é parceira da Apex na realização do Fórum Econômico Brasil-Indonésia, marcado para amanhã, quinta-feira, 23, em Jacarta, e do Fórum Econômico Brasil-Malásia, que ocorrerá no domingo, 26, em Kuala Lumpur. Os eventos contarão com painéis empresariais e institucionais, reuniões bilaterais e encontros de negócios.

“Mais uma vez a indústria está presente, ao lado do governo brasileiro, em fóruns econômicos do Brasil junto a países estratégicos. A nossa ideia é posicionar a diplomacia empresarial na construção de uma agenda relevante para a ampliação e variação de oportunidades comerciais”, como diz o superintende de Relações Internacionais da CNI, Frederico Lamego.

Um estudo da Apex Brasil aponta que há grande potencial de o Brasil ampliar as relações comerciais com a Indonésia em setores como agroindústria, têxtil e defesa. Nos últimos anos, o Brasil registrou alta nos negócios comerciais com ambos os países asiáticos. Em 2020, tivemos um superávit de US$ 1 bilhão com a Indonésia, que se comsolidou como o terceiro principal investidor da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) no Brasil, em 2023.

Em setembro do ano passado, o comércio bilateral entre Brasil e Indonésia alcançou US$ 567,8 milhões. As exportações brasileiras somaram US$ 373,3 milhões, e as importações US$ 194,5 milhões. A Indonésia ocupa o 19º lugar entre os destinos das exportações brasileiras. O Brasil exporta principalmente farelo de soja, óleos brutos de petróleo, açúcares e melaço, enquanto importa gorduras e óleos vegetais, calçados e peças automotivas. Há também investimentos recíprocos em setores como mineração, sucroalcooleiro, papel e celulose, tabaco e têxteis.

Na Malásia, o comércio bilateral chegou a US$ 487,2 milhões no mesmo período, com US$ 346,4 milhões em exportações brasileiras e US$ 140,9 milhões em importações. O país ocupa o 23º lugar entre os principais destinos das exportações do Brasil.

Para a CNI, diante das recentes turbulências nas relações comerciais no mercado global, especialmente com as taxações dos Estados Unidos, passa a ser estratégico para o Brasil analisar as oportunidades de negócios e a agenda prioritária com outros países.