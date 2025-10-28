A economia real na análise de três economistas

Para que os leitores desta coluna entendam o que se passa agora na cena econômica brasileira, segue, abaixo, a opinião de três economistas sobre o que significam o IPCA deste mês de outubro, o Boletim Focos do Banco Central, ontem publicado, e a perspectiva para o PIB deste 2025.

Opinião do economista Gustavo Assis, CEO da Asset Bank:

“O IPCA-15 de outubro, com alta de 0,18%, confirma a desaceleração da inflação, mas também expõe a perda de ritmo da economia. A política monetária cumpre seu papel, porém os juros altos continuam restringindo o crédito e exigindo gestão mais técnica do capital. Nesse contexto, os FIDCs ganham relevância por manterem o fluxo financeiro ativo, conectando empresas sólidas a investidores que buscam retorno real com risco controlado. O crédito estruturado se consolida como ferramenta essencial de liquidez e previsibilidade em tempos de cautela. A inflação cede, mas o equilíbrio ainda depende de coerência fiscal e eficiência operacional. É um cenário que exige prudência, mas também visão: quem estrutura bem o crédito agora estará pronto para crescer quando o ciclo de juros começar a virar.”

Opinião do economista Pedro da Matta, CEO da Audax Capital:

“O IPCA-15 trouxe o que o mercado esperava: desaceleração da inflação e manutenção da política monetária restritiva. A alta de 0,18% em outubro, frente a 0,48% em setembro, reforça que o Banco Central vai manter os juros elevados até consolidar a credibilidade e evitar cortes prematuros. Para o mercado de crédito, isso significa um ambiente de seletividade e sofisticação. O Brasil avança para um ciclo de maior racionalidade financeira. Com inflação controlada e juros estáveis, o foco deixa de ser especulação e volta a ser gestão de risco, liquidez e qualidade de ativos, princípios que fortalecem o mercado e consolidam a confiança de longo prazo.”