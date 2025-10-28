Desafiada, construção civil do Ceará busca a inovação

Um dos problemas enfrentados pela indústria da construção civil, aqui no Ceará e nos demais estados, é a carência de mão de obra. Uma fonte do setor repetiu ontem a informação que, no início do ano, transmitira à coluna: a idade média dos pedreiros já superou 50 anos, e isto é o sinal de que a juventude quer distância do trabalho de construir edifícios comerciais e residenciais.

Profissões que têm melhor nível salarial, como a de pedreiro de acabamento, eletricista, bombeiro hidráulico e pintor ainda atraem jovens por este motivo – pagam melhor. Diante desta e de outras razões, várias empresas construtoras cearenses estão mudando o jeito tradicional de construir, buscando, pela via da inovação, alternativas que, ao mesmo tempo, reduzam os custos, melhorem as margens e garantam a alta qualidade dos produtos.

Em abril de 2012, uma missão da Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Cooperon), liderada pelo seu então presidentes Marcos Novaes, viajou a Dubai, Tóquio, Seul, Pequim, Shangai e Sidney com o objetivo de conhecer as novas tecnologias que, naquela época, os árabes, os japoneses, os coreanos, os chineses e os australianos utilizavam para baratear o custo de sua construção civil. Este colunista acompanhou a viagem e escreveu reportagens sobre ela.

No Japão, os 17 empresários e executivos das nove construtoras que compuseram a missão viram, fotografaram e gravaram todo o processo industrial de duas “fábricas de casas” japonesas. Cada unidade fabricada, de até 100 metros quadrados de área, ficava pronta em oito horas; depois, em carretas, eram transportadas para o local de implantação, cujos alicerces haviam sido previamente construídos. Montá-la era tarefa que durava quatro horas. Cada casa saía da “fábrica” com todas as instalações elétricas e hidráulicas, que eram em seguida ligadas à rede pública. Os cearenses admiraram-se com a incrível rapidez do processo industrial e, principalmente, com os baixos custos de cada unidade.

Por que a coluna está relembrando esses fatos? Porque ontem, aqui, foram divulgadas as opiniões do consultor Luiz Henrique Ceotto, que, ao falar na apresentação do projeto do BS Steel, novo empreendimento do Grupo BSpar, desafiou a construção civil cearense a buscar, pela inovação, o aumento da produtividade do setor, que, na sua opinião, “é baixa”. Ceotto abriu o coração, encheu-se de coragem e disse o seguinte:

“O setor da construção ainda convive com um ambiente hostil ao aumento da eficiência, marcado pelo uso intensivo da força bruta, pela predominância de atividades artesanais e penosas, pelo alto risco de acidentes e por estruturas de gestão autoritárias, que oferecem pousas possibilidades de ascensão profissional”.

Mais duro e direto, impossível!

O que desejam Ceotto e o Grupo Bspar com o BS Steel, um edifício comercial de estrutura em aço a ser construído na esquina das Avenidas Senador Virgílio Távora e Santos Dumont? Na opinião de ambos, o que pretendem os profissionais envolvidos com o projeto é implementar processos mais tecnológicos, integrados e seguros, “marcando um novo ciclo para a construção civil no Ceará”.

Mas é preciso salientar que não é somente o grupo do empresário Beto Studart que investe na inovação. Aqui, as construtoras Colmeia, Mota Machado, Dias de Sousa, C. Rolim, Moura, Marquise, Dubeux e Diagonal incluem-se entre as que também procuram melhorar sua produtividade por meio da inovação, tudo com o objetivo de reduzir os custos e o tempo da construção. Quem visita o canteiro de obra dessas construtoras observa, de pronto, a inovação a partir da limpeza das áreas de serviço, o que é uma notável diferença em comparação com o que havia 10 anos atrás.

AJE PROMOVE HOJE ALMOÇO EMPRESARIAL