Vice-presidente Geraldo Alckmin receberá Título de Cidadão Cearense

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), receberá o título de Cidadão Cearense. O projeto de lei foi aprovado nesta quarta-feira (9), no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A iniciativa é do presidente da casa, o deputado Romeu Aldigueri, do mesmo partido.

“Com um estilo político moderado e pragmático, Alckmin construiu uma carreira marcada pela longevidade e pela capacidade de diálogo, sendo uma figura central na política brasileira por mais de cinco décadas”, diz o texto do PL, que destacou a trajetória política de Alckmin.

Médico e político com mais de cinco décadas de atuação pública, Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por duas vezes, deputado federal, e atualmente exerce o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em paralelo com a vice-presidência da República.

O presidente da Alece, Romeu Aldigueri, justifica a homenagem a Alckmin pelo “relevante trabalho na promoção e fortalecimento da política nacional, bem como pelo compromisso com o desenvolvimento das instituições públicas no Brasil – refletindo diretamente no avanço do Estado do Ceará.”

Em maio, quando o PL foi protocolado, o deputado afirmou que o vice-presidente “reúne todos os méritos” para receber o título, por ser “uma liderança política que sempre demonstrou compromisso com o desenvolvimento do Brasil”. A homenagem segue sem data marcada.