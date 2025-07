Fundação Cacique Cobra Coral anuncia suspensão de 'assistência climática' após taxação de Trump

A Fundação Cacique Cobra Coral, entidade esotérica que diz ter capacidade de intervir em eventos climáticos, anunciou que suspendeu a "assistência climática" aos Estados Unidos, após o anúncio da taxação de 50% sobre produtos importados do Brasil, e o pronunciamento de Lula. "A presidente da Fundação Cacique Cobra Coral, Medium Adelaide Scritori, comunica a Casa Branca que, usando do Princípio da Reciprocidade, Suspende a partir de hoje em 50% a Assistência Climática sem ônus", disse publicação.

Por meio do Instagram, a entidade disse que não vai mais apoiar empresas dos estados norte-americanos da Califórnia, Chicago, Nova Iorque, Meio Oeste Americano, Florida e outros.

"Receba, senhor presidente Donald Trump, nossa manifestação de paz espiritual", diz o texto.

A entidade classificou a decisão de Trump como "absurda". Essa não é a primeira vez que houve um rompimento da Cacique Cobra Corl com os EUA, pois, em 2017, Trump retirou o país do Acordo de Paris, um fato que também vai de encontro aos ideais da fundação.

Em seu site oficial, a Cacique Cobra Coral diz que sua missão é "minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza".

Veja também Mundo Lula diz que tarifa de Trump será ‘respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica’ Mundo Donald Trump anuncia taxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto Mundo Terremoto atinge a Guatemala, deixa quatro mortos, danifica casas e afeta escolas e hospitais

Alerta de tornado nos EUA

A declaração viralizou nas redes sociais, pois nos últimos dias autoridades norte-americanas emitiram alerta para inundações no Texas. Tempestades atingiram cidades como Filadélfia, Baltimore, Richmond, na Virginia, e até Washington, a capital, onde fica a Casa Branca.

A tragédia no estado do Texas, nos Estados Unidos, já deixou 109 mortos e mais de 160 pessoas desaparecidas, após as enchentes do último fim de semana, informou o governador do estado, Greg Abbott, na terça-feira (8). O gestor ainda afirmou que a lista de desaparecidos pode aumentar.