Saiba quantos anos de prisão Bolsonaro pode pegar se for condenado por trama golpista

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nessa segunda-feira (14), o pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. O órgão afirma que o político liderou a trama antidemocrática e deve ser sentenciado por pelo menos cinco crimes, com penas que, se somadas, podem resultar em mais de quatro décadas de prisão.

Em manifestação à Corte, o procurador Paulo Gonet reafirma que o antigo chefe de Estado não somente tinha conhecimento do plano golpista, como orquestrou as articulações contra a Democracia.

No documento, a PGR também recomenda a condenação de outros integrantes do chamado "núcleo 1", apontado como grupo crucial do esquema. São eles:

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.

A quantos anos de prisão Bolsonaro pode ser condenado?

Segundo o pedido, o ex-presidente e os demais réus devem ser sentenciados pelos seguintes delitos:

tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (pena de 4 a 8 anos );

); golpe de Estado (pena de 4 a 12 anos );

); organização criminosa armada (pena de 3 a 8 anos que pode ser aumentada para 17 anos com agravantes citados na denúncia);

que pode ser aumentada para com agravantes citados na denúncia); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (pena de 6 meses a 3 anos );

); deterioração de patrimônio tombado (pena de 1 a 3 anos).

Somadas as penas máximas, Bolsonaro e os outros poderiam ser condenados a pelo menos 43 anos de prisão, conforme o entendimento da PGR. Porém, a Legislação Brasileira determina que a pena máxima de privação de liberdade aplicada a uma pessoa não ultrapasse os 40 anos.

Independentemente da recomendação da PGR, é importante ressaltar que é o STF que decidirá o tempo de prisão e se o antigo presidente e o restante do "núcleo 1" serão condenados durante o julgamento do caso, previsto para acontecer ainda este semestre.

Veja também PontoPoder Lula assina decreto que regulamenta Lei de Reciprocidade após tarifaço de Trump PontoPoder Moraes revoga prisão de radialista que quebrou tornozeleira por questões de saúde mental

Alegações finais da PGR

Além de representar pela condenação dos acusados, a Procuradoria argumenta que "o grupo, liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, para prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário".

No documento, Gonet sustentou nas alegações que a denúncia por ele apresentada "não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis". O procurador-geral menciona que os investigadores obtiveram diversas provas porque "a organização criminosa fez questão de documentar quase todas as fases de sua empreitada".

Para ele, a tentativa de golpe não se consumou "pela fidelidade do Exército — não obstante o desvirtuamento de alguns dos seus integrantes — e da Aeronáutica à força normativa da Constituição democrática em vigor".

O documento é denominado de alegações finais. Nele, o procurador reitera argumentos lançados na denúncia que provocou a abertura da ação penal contra o ex-presidente. Também inclui informações colhidas na fase de instrução do processo a partir de depoimentos e novos documentos.

A etapa é a última oportunidade para acusação e defesa se manifestarem sobre as provas e as teses levantadas ao longo da ação penal. Agora, caberá à defesa dos oito réus apresentar seus fundamentos aos cinco ministros da Primeira Turma. Na fase de instrução do processo todos negaram ligação com a trama.