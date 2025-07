PGR pede ao STF condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

A Procurador-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite deste segunda-feira (14), pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A informação é do jornal O Globo.

"O grupo, liderado por JAIR MESSIAS BOLSONARO e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário", afirmou o procurador-geral na manifestação, obtida pelo portal.

A solicitação foi apresentada ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e traz as alegações finais sobre o número “crucial” da trama do golpe, segundo a CNN Brasil.

Além da prisão de Bolsonaro, o procurador-geral Paulo Gonet solicitou a prisão de todos os outros réus que disseram parte do “núcleo crucial”.