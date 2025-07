STF inicia depoimentos de testemunhas de próximos núcleos da trama golpista; veja cronograma

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou, nesta segunda-feira (14), a ouvir as primeiras testemunhas de acusação e defesa dos núcleos 2, 3 e 4 da suposta trama relacionada à tentativa de golpe no Brasil em 2022.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestará novo depoimento nesta segunda. Dessa vez, o depoimento será na condição de informante, já que ele firmou acordo de colaboração premiada no caso. A oitiva dele será comum às três ações e será exibida na Primeira Turma.

Conforme a programação do STF, os depoimentos serão com as testemunhas de acusação, apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). As testemunhas e réus do núcleo 1, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já foram ouvidos.

Agora, serão colhidos os depoimentos das testemunhas do núcleo 2, que tem como réus integrantes das Forças Armadas; do núcleo 3, composto por civis e militares responsáveis pela execução dos atos; e do núcleo 4, encarregado de disseminar informações falsas sobre as eleições.

As seguintes testemunhas estavam previstas para esta manhã:

Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que teria ajudado a dificultar o deslocamento de eleitores em 2022;

Éder Lindsay Magalhães Balbino, dono de uma empresa que teria produzido material com suspeitas sobre as urnas eletrônicas;

Clebson Ferreira de Paula Vieira, servidor que teria elaborado planilhas que teriam sido usadas para mapear a movimentação de eleitores nas eleições de 2022.

As articulações investigadas agora pelo STF teriam resultado na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, manifestantes tentaram forçar uma intervenção militar no Brasil, mas não obtiveram sucesso.

Quais são os núcleos investigados?

Os réus do núcleo 2 são ex-integrantes do governo Bolsonaro e das forças de segurança do Distrito Federal. Eles são acusados de usar da estrutura do Estado para dificultar o deslocamento de eleitores aos locais de votação em 2022.

Já o núcleo 3 é composto por militares, que teriam supostamente planejado um monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e o assassinato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Enquanto isso, o núcleo 4 deve ser ouvido sobre uma possível rede de desinformação e ataques ao sistema eleitoral brasileiro.

Veja a programação das datas das audiências: