Bolsonaro presta depoimento no STF sobre trama golpista; acompanhe ao vivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos réus do "núcleo 1" sobre a trama golpista articulada para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva após o resultado das eleições de 2022. O interrogatório tem condução do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do caso.

As sessões iniciaram nessa segunda (9) e devem seguir até sexta-feira (13), com possibilidade de serem estendidas conforme o desenrolar dos depoimentos. Bolsonaro é o sexto a depor.

Além de Bolsonaro, já foram ouvidos Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; e Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

Após depoimento de Bolsonaro, a audiência deve ouvir os seguintes réus:

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, general do Exército e ex-ministro de Bolsonaro.

Em entrevista pouco antes da sessão desta terça-feira (10), Bolsonaro apontou que pretende mostrar vídeos durante o depoimento. Segundo o ex-presidente, ele possui falas do ministro Flávio Dino, do STF, e do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi sobre as urnas eletrônicas.

"Tem pronunciamento meu, tem um do Flávio Dino condenando a urna eletrônica, tem um do Carlos Lupi também, falando que sem impressão do voto é fraude. Eu não estou inventando nada", declarou.