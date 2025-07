Brasil pode ser alvo de sanções se Rússia não aceitar acordo de paz, alerta Otan

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou, nesta terça-feira (15), que a instituição pode aplicar sanções secundárias contra Brasil, Índia e China caso continuem realizando negócios com a Rússia. Este país está em guerra contra a Ucrânia há mais de três anos.

Mesmo sem envolvimento direto com o conflito, os três países, assim como empresas públicas ou privadas, seriam penalizadas por “apoiar financeiramente” e manter relações comerciais com um país já sancionado, neste caso, a Rússia, uma ação que visa isolar o país economicamente.

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul integram o Brics, grupo formado por cinco grandes economias emergentes

"Por favor, ligue para Putin”, disse Rutte durante visita oficial ao Congresso americano. O representante da Otan afirmou ainda que o líder russo “precisa levar a sério os acordos de paz, porque, caso contrário, isso [sanções secundárias] vai acontecer no Brasil, na China e na Índia".

Mark Rutte indicou o setor de petróleo e gás como um que pode ser afetado pela medida. "Saiba que, se esse cara em Moscou não levar as negociações de paz a sério, eu lhe imporei sanções secundárias de 100%", afirmou.

"Se a Rússia não levar a sério as negociações de paz, em 50 dias ele aplicará sanções secundárias a países como Índia, China e Brasil. Meu incentivo para esses três países em particular é que você pode querer dar uma olhada nisso, porque pode te atingir muito forte", disse Rutte.

Legenda: Mark Rutte disse que o setor de petróleo e gás pode ser afetado pelas sanções secundárias Foto: John Thys / AFP

O presidente americano Donald Trump já vinha demonstrando descontentamento com a guerra. O republicano anunciou nessa segunda-feira (14) que pode aplicar tarifas de 100% sobre os produtos russos como forma de pressionar ainda mais o governo de Vladimir Putin.

Trump também tem ameaçado submeter tarifas de 10% “muito em breve” aos países do Brics, pois na visão dele, o grupo tenta enfraquecer os EUA e substituir o dólar como moeda padrão no comércio internacional.

O que é Otan?

A Otan é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada sob a liderança dos Estados Unidos em 1949 no período da chamada Guerra Fria, como resposta à União Soviética, que tinha um acordo militar nos mesmos moldes, o Pacto de Varsóvia.

Com a queda do bloco comunista em 1991, alguns países integrantes desse pacto, como a Polônia, passaram a integrar a Otan. Desde então, a aliança tomou contornos de defesa econômica, mesmo dando suporte em ações militares isoladas, como a queda do diretor líbio Muammar Gaddafi em 2011.

