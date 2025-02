Zelensky diz que renuncia à presidência da Ucrânia pela paz ou se país entrar na Otan

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que está disposto a renunciar ao cargo em troca de uma paz duradoura no país. A fala foi em uma coletiva de imprensa, em Kiev, neste domingo (23), e pode ser uma resposta por ter sido chamado de ditador, na última semana, pelo presidente norte-americano Donald Trump.

“Se isso trouxer paz para a Ucrânia, se vocês precisarem que eu deixe esta cadeira, estou pronto para fazer isso e também posso trocá-la [a presidência] pela filiação da Ucrânia à Otan”, informou.

Zelensky deu a declaração ao ser questionado se estaria disposto a “desistir” de ser presidente da Ucrânia em troca de paz. Ele afirmou que, se essas condições de fato existirem, ele renunciaria imediatamente e que ficaria “feliz” se fosse pela paz na Ucrânia.

Guerra já dura 3 anos

As falas do presidente da Ucrânia ocorrem um dia antes da guerra completar três anos, já que começou em 24 de fevereiro de 2022. Ainda neste domingo, Zelensky havia afirmado, horas antes da coletiva, que ocorreu um ataque massivo de drones vindo da Rússia.

A autoridade ucraniana busca a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma aliança militar formada por potências globais visando garantir a segurança e a estabilidade dos países membros. Fundada em 4 de abril de 1949, a Otan estabelece que, caso um país-membro seja atacado, os demais se unirão para defendê-lo.

Além disso, autoridades ucranianas e norte-americanas estão discutindo um acordo sobre minerais essenciais da Ucrânia, segundo a imprensa internacional.

Relembre o histórico da guerra entre Rússia e Ucrânia

Nesta segunda-feira (24), fecham três anos desde que a Rússia invadiu o território ucraniano. Naquele momento, o presidente Vladimir Putin e outras autoridades russas apontavam que a ofensiva duraria poucos dias.

Putin iniciou um ataque durante a madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, com a justificativa de proteger a população russa das regiões do leste ucraniano e do neonazismo. Houve bombardeio em Kiev, capital da Ucrânia. Em poucos dias, parte considerável do território ucraniano já estava dominado, e Kiev, cercada por tropas russas.

A história da Ucrânia é marcada por períodos de independência e de integração a outros países, como a Rússia e a União Soviética. Assim, há relatos de conflitos e invasões, além de uma relação que nunca foi totalmente pacificada.

