Zelensky diz a Trump que não cederá territórios à Rússia: 'Lutamos por nossa terra'

Presidente da Ucrânia e líderes europeus se encontram com o presidente americano nesta segunda-feira (18)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Volodymyr Zelensky
Legenda: Zelensky insinuou que o país não vai ceder territórios à Rússia
Foto: AFP

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sinalizou, na noite desse domingo (17), que a Ucrânia não vai ceder territórios à Rússia para acabar com a guerra. "Os ucranianos estão lutando por sua terra, por sua independência", afirmou ele pelo X. 

A declaração aconteceu após o presidente americano Donald Trump pressionar o ucraniano por um acordo com a Rússia, condicionando o fim do conflito à permanência da Crimeia sob controle russo. Pela Truth Social, o republicano disse que Zelensky "pode encerrar a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar lutando".

Zelensky e vários líderes europeus visitam Washington, nesta segunda-feira (18), para discutir com Trump uma possível saída para a guerra.  

Todos nós compartilhamos um forte desejo de encerrar esta guerra de forma rápida e confiável. E a paz deve ser duradoura. Não como foi anos atrás, quando a Ucrânia foi forçada a ceder a Crimeia e parte do nosso Leste — parte de Donbas — e Putin simplesmente usou isso como trampolim para um novo ataque"
Volodymyr Zelensky
Presidente da Ucrânia

"Claro, a Crimeia não deveria ter sido cedida naquela época, assim como os ucranianos não cederam Kyiv, Odesa ou Kharkiv depois de 2022. Os ucranianos estão lutando por sua terra, por sua independência", completou Zelensky. 

Reunião com Putin

Na última sexta-feira (15), o presidente russo, Vladimir Putin, teria proposto em encontro com Donald Trump, ficar com dois dos territórios ucranianos atualmente ocupados pela Rússia - Donetsk e Lugansk - , no leste da Ucrânia, em troca do fim da guerra

A reunião entre Putin e Trump terminou sem um acordo de cessar-fogo nem propostas oficiais.

Segundo informações da agência de notícias Reuters e do jornal "The New York Times", a Rússia abdicaria de todas as outras regiões que atualmente ocupa militarmente na Ucrânia, cerca de 20% do total do território ucraniano. Em contrapartida, o governo ucraniano teria de aceitar que os distritos de Donetsk e Lugansk se tornem parte da Rússia.

Juntos, os dois distritos compõem a região do Donbass, no leste da Ucrânia e na fronteira com o sudoeste da Rússia Nessa área fica o maior movimento de separatista pró-Rússia da Ucrânia.

 

Volodymyr Zelensky
Mundo

