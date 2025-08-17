Eleições na Bolívia: explosão em colégio eleitoral de candidato da oposição acirra tensão política

A eleição à presidência da Bolívia ocorre neste domingo (17), com clima tenso entre os simpatizantes da esquerda. O candidato desta vertente, Andrónico Rodríguez, atual presidente do Senado boliviano, enfrentou hostilidade ao votar na escola José Carrasco, no município de Entre Ríos, localizado no Trópico de Cochabamba.

O local é considerado reduto do ex-presidente Evo Morales (2006-2019).

Rodríguez precisou adiar a sua ida até o colégio eleitoral por conta de uma explosão de baixa intensidade registrada na parte posterior do local. Segundo as autoridades, a detonação não deixou danos materiais, nem feridos, e a votação continuou sendo realizada.

Veja também Mundo Atiradores deixam três mortos e oito feridos em restaurante de Nova York Mundo Furacão Erin é classificado como 'catastrófico de categoria 5' por especialistas

Gritos de "traidor" e ataque com pedras

Após votar, o candidato da esquerda tentava dar declarações para a imprensa quando foi alvo de uma chuva de pedras lançadas por um grupo de eleitores. Com isso, ele deixou o local rapidamente, entre gritos e insultos, entre eles, o chamamento de “traidor”. O carro que fazia o seu transporte também foi atacado com pedras.

Rodríguez antes era aliado do ex-presidente Evo Morales. Ele chegou a ser eleito pelo partido MAS (Movimento ao Socialismo), no mesmo período em que Evo fazia parte deste grupo político. Com 36 anos, ele aprece como um dos rostos da fragmentação da esquerda boliviana neste processo eleitoral.

Candidato pela coalizão Alianza Popular, Rodríguez, que também é líder cocaleiro, se candidatou sem chegar a um acordo com Morales. Neste pleito, ele concorre contra o candidato do MAS, Eduardo del Castillo, ex-ministro do atual presidente boliviano, Luis Arce, ex-evista que, por sua vez, se tornou rival de Morales.

Morales pede que eleitores anulem voto

No final do mês de março deste ano, Evo Morales tentou fundar o partido "Evo Pueblo", após sair do MAS, para poder concorrer a um possível quarto mandato de presidente boliviano.

Porém, ele foi impedido pela Justiça de tentar uma nova reeleição. Diante deste fato ele iniciou uma campanha para a população anular o voto neste domingo.

Como estão as intenções de voto

Conforme a pesquisa de intenção de votos da Atlas Intel, o presidente do Senado aparece em terceiro lugar na preferência dos eleitores, com 11,4%, atrás do ex-presidente Jorge “Tuto” Quiroga e Samuel Doria Medina, com 22,3% e 18%, respectivamente.

Rodriguez aparece, nesta pesquisa, inclusive, com menos intenção de votos do que a quantidade de votos nulos ou brancos, que chegam a 14,6%.

Como ocorrem as eleições na Bolívia

As seções eleitorais na Bolívia abriram no domingo às 8h, horário local, e fecham às 16h, com os resultados iniciais previstos para depois das 21h. Os resultados oficiais completos devem ser divulgados em até sete dias.

Os eleitores também elegerão todos os 26 senadores e 130 deputados, e as autoridades tomarão posse em 8 de novembro.