Atiradores deixam três mortos e oito feridos em restaurante de Nova York

Três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas após um tiroteio em um restaurante no Brooklyn, em Nova York, na madrugada deste domingo (17), segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD). Nenhum suspeito foi preso até o momento, e a investigação está em andamento. As informações são do g1.

Conforme a comissária Jessica Tisch, a polícia foi acionada por volta das 3h30 no horário local (4h30 em Brasília). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram diversas vítimas com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

As vítimas são oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos. Os três mortos são homens e já foram identificados. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região, mas ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde deles, informou a revista americana Newsweek.

A comissária disse que as evidências indicam a participação de “múltiplos atiradores”. Segundo ela, é provável que mais de uma arma tenha sido usada no crime. A polícia recuperou uma arma nas proximidades do restaurante e recolheu 36 cartuchos de munição no local.

As autoridades ainda buscam informações sobre motivações ou prisões relacionadas ao caso, com imagens de câmeras de segurança e possíveis testemunhas para avançar nas investigações.

Este é o segundo episódio de violência armada em Nova York em menos de um mês. No final de julho, um homem armado com um rifle invadiu um prédio de luxo em Manhattan e matou quatro pessoas.