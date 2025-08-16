Furacão Erin é classificado como 'catastrófico de categoria 5' por especialistas

O furacão Erin alcançou a categoria 5, após se intensificar neste sábado (16). Esse é o nível mais alto da escala Saffir-Simpson, sendo classificado como “catastrófico” pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC). A tempestade apresenta ventos sustentados de 255 km/h, no Atlântico Norte, e avança em direção ao Caribe.

O sistema está a cerca de 170 km a nordeste de Anguila, nas Ilhas Leeward do norte, que inclui também as Ilhas Virgens britânicas e americanas. Segundo o NHC, o centro do furacão deve passar ao norte das Ilhas Leeward, das Ilhas Virgens e de Porto Rico durante o fim de semana.

Autoridades alertam para riscos de:

Inundações repentinas;

Deslizamentos de terra;

Chuvas intensas que podem acumular até 15 centímetros em áreas isoladas.

Ondas fortes também devem atingir regiões do Caribe, incluindo Porto Rico, Hispaniola e Turks e Caicos.

Veja também Mundo Cuba é atingida por terremotos de magnitude 5,9 e 6,8 após se recuperar de furacão Mundo Furacão Rafael causa novo apagão total em Cuba após ventos de 185 km/h nesta quarta (6)

Riscos de erosão

As ondas geradas pelo Erin devem alcançar ainda as Bahamas, Bermudas e a Costa Leste dos Estados Unidos no início da próxima semana, provocando correntes perigosas e risco de erosão, especialmente na Carolina do Norte.

Embora os meteorologistas afirmem que o furacão deve permanecer afastado da costa continental dos EUA, reforçam que o sistema pode trazer impactos indiretos significativos.

Erin é o primeiro furacão da temporada de 2025 no Atlântico, que vai de junho a novembro e, segundo previsões, deve ser mais intensa que a média histórica.

O que é um furação?

De acordo com o Climatempo, furações são grandes áreas de instabilidade giratórias que crescem em regiões oceânicas onde a água do mar está com temperaturas acima de 27°C. Os furacões são formados por nuvens carregadas que provocam chuva intensa e também geram ventania porque os ventos superam a velocidade 119km/h.