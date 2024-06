Licitação do ITA Fortaleza prevê prédio de engenharias, alojamentos e biblioteca; veja edital

A empresa vencedora da licitação para a construção das novas instalações do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza deve ser conhecida em agosto. O edital com as especificações técnicas foi lançado em maio e traz detalhes de como deve ser erguida a unidade de ensino referência em graduação e pós-graduação de cursos de Engenharia. É o primeiro campus do Instituto fora da sede, em São José dos Campos (SP).

O processo de instalação da 1ª etapa, que corresponde à execução de um bloco de alojamentos e um bloco de salas de aula (módulo didático), está a cargo da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e deve ocorrer dentro da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), no bairro Aeroporto.

Ao todo, segundo a SOP, a obra está orçada em R$89,5 milhões. O bloco de alojamentos deve custar R$16,1 milhões, enquanto os prédios das engenharias, R$60,7 milhões. Os demais valores incluem administração da obra, projetos arquitetônicos e serviços de preparação do terreno.

Conforme o documento, o espaço da BAFZ tem capacidade de receber cinco blocos de alojamento e três módulos didáticos. Os dois primeiros prédios já autorizados serão construídos em concreto e terão três pisos (térreo e dois pavimentos).

Para o módulo 1 do prédio das engenharias, estão previstos:

No Térreo: 7 Laboratórios Didáticos; 2 Salas de Apoio; 1 Almoxarifado / Zeladoria; Sanitários Masculino, Feminino e Acessível; Depósito de material de limpeza (DML).

1º piso: 4 Salas de Aula; 3 Salas de Estudos; 3 Salas de Reunião; 1 Secretaria; 1 Auditório; Espaço para Exposições e Eventos.

2º piso: 30 Salas de Professores; 2 Salas de Reuniões; 1 Biblioteca; 1 área de convivência/copa para professores; 1 Sala Chefe de Divisão com Secretaria.

Já o bloco de alojamentos considera o abrigo para 88 alunos ao total, sendo oito em apartamentos para pessoas com deficiência, necessitando de:

Térreo: 2 salas de iniciativa; 1 sala de estudos; 2 unidades de apartamentos para PCDs para abrigo de até 4 alunos em cada;

1º e 2º pisos: 10 unidades de apartamentos para abrigo de até 4 alunos em cada (cada apartamento contém 2 quartos, com 2 alunos habitando cada quarto, sala integrada com cozinha, 2 lavanderias e 2 banheiros.

O Plano explica ainda que, com o aumento da demanda no local, “o impacto em toda infraestrutura existente será significativo, fazendo-se necessário o redimensionado de redes de água e esgoto, elétricas, dados, pluvial, circulação e acessibilidade, alargamento de ruas, instalações de combate a incêndio”.

Legenda: Estruturas que devem ser construídas na primeira etapa e projeção do potencial completo Foto: SOP

Funcionamento do ITA Ceará

O primeiro vestibular para a unidade já foi lançado, com 50 vagas distribuídas igualmente entre os dois cursos. Segundo o documento, a BAFZ prestará apoio administrativo às atividades do ITA-FZ, incluindo “a execução orçamentária, Segurança e Defesa e o suporte de saúde”.

No período de transição, entre 2024 a 2026, as reformas e novas construções serão executadas pelo Governo do Estado do Ceará, com recursos do Ministério da Educação e em coordenação com o Comando da Aeronáutica.

Legenda: Planta de desenvolvimento e localização do novo campus Foto: SOP

As atividades também serão divididas entre São Paulo e Ceará. Ao todo, os Cursos de Engenharia do ITA são ministrados em 5 anos: os dois primeiros constituem o Curso Fundamental, comum a todas as especialidades. Os três anos seguintes formam o Curso Profissional, momento em que os alunos são realmente alocados nas especializações optadas, após um processo de escolha.

Por isso a decisão de que todos os alunos aprovados realizarão o Curso Fundamental na sede do ITA, em São José dos Campos, incluindo a formação no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica; e aqueles que obtiverem classificação suficiente para escolher os Cursos de Engenharia de Sistemas e de Energia seguirão para o ITA-FZ em 2027.