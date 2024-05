Edital do ITA é lançado com vagas previstas para campus em Fortaleza

O edital de vestibular do ITA para o Exame de seleção ao ano de 2025 foi lançado, prevendo 30 vagas a mais que do ano anterior.

No edital, está reconhecido como campus avançado o Campus de Fortaleza, que terá dois cursos de engenharia a partir de 2027.

Veja o edital.

O vestibular passa a prever 189 vagas distribuídas em 7 cursos de graduação:

Eng aeronáutica

Eng Eletrônica

Eng Mecânica aeronáutica

Eng Civil Aeronáutica

Eng de Computação

Eng Aeroespacial

Eng de Energias

Eng de Sistemas

Os dois cursos novos para o futuro campus de Fortaleza, portanto, passam já a estar previstos como informamos no final de 2023.

Dessa forma, deverão ser até 30 novas vagas de alunos que virão estudar no Ceará após os dois primeiros anos fundamentais, também como previsto.

Das 180 vagas, 144 são de ampla concorrência e 36 para cotas raciais.

No 2⁠º semestre do 1⁠º ano do Curso Fundamental, os alunos poderão manifestar o interesse em ingressar na carreira militar, podendo se formar no posto de Primeiro Tenente da Força Aérea Brasileira.