Projeto no sertão do CE treina 2,5 mil crianças de escola pública para reconhecerem sintomas de AVC

Você sabe reconhecer os sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC)? Mais de 2.500 estudantes do Ceará, entre cinco e nove anos, estão com a resposta afiada após um treinamento ligado ao projeto “Fast Heroes” – heróis rápidos, no inglês. Neste mês, uma capacitação presencial foi realizada em Quixeramobim, no Sertão Central.

Essa iniciativa foi criada no Departamento de Educação e Políticas Sociais da Universidade da Macedônia, com apoio da companhia farmacêutica Boehringer Ingelheim, por meio da Iniciativa Angels – criada para aperfeiçoar o tratamento do AVC.

O programa Angels, inclusive, já realizou treinamentos para profissionais de saúde, fornecendo as ferramentas e protocolos mais recentes para uma resposta rápida ao AVC nos Hospitais Regionais do Cariri (HRC), do Sertão Central (HRSC) e o Regional Norte.

Na última sexta, a formação aconteceu na Escola de Ensino Fundamental Dona Maria de Araújo Carneiro, em Quixeramobim, com a participação de 20 professores e 480 alunos. A programação acontece em treinamentos de uma hora com a apresentação de três super-heróis:

Vovô Simão (Sorriso)

Vovô Bruno (Abraço)

Vovó Fiona (Fala)

Os vovôs simbolizam os sintomas do AVC ligados ao “sorriso torto”, a fraqueza no abraço e a dificuldade para a fala. Conforme o Ministério da Saúde, o AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral afetada.

É aí que entra o vilão da história, nomeado de “Coágulo”. Para combatê-lo, contudo, surge Tiago, o neto dos super-heróis, que deixa uma lição para as crianças ao identificar um AVC: ligar para o Samu 192.

Já são 36 escolas contempladas no Município e a ideia é estender para todas as escolas públicas do Ensino Fundamental I. Anteriormente, já haviam sido treinados 44 gestores escolares e 77 professores de forma virtual, de acordo com a Secretaria da Educação do Município.

“Esse trabalho específico com crianças tem um impacto social maior aqui na região, uma vez que essa geração treinada durante anos e, com a capacidade que as crianças têm, pode transformar a realidade no que se referente ao atendimento de pacientes com AVC", avalia Alan Cidrão, neurologista do HRSC.

A ideia é que os pequenos sejam capazes de acionar ajuda ao se deparar com pais, tios, avós ou qualquer paciente com a doença. O Hospital Regional do Sertão Central é o centro de referência para o atendimento ao AVC na região.

"Essa iniciativa é importantíssima para a gente, porque nós sabemos que o tempo no atendimento ao paciente com AVC é fundamental. Sabendo da capacidade que as crianças têm de entender e divulgar a informação, é muito importante que a gente consiga treiná-los", completa Eucilene Kassya Barros de Oliveira, diretora clínica do HRSC.

Conhecimento sobre AVC

Aluizio Farias Neto, diretor do Samu Ceará da Base Quixeramobim, avalia que a iniciativa traz um movimento muito entusiasmante por enxergar as crianças como multiplicadores de informações relevantes para o salvamento.

"Nós tivemos um ganho enorme em relação à operacionalização do serviço, aumentou a conexão entre os serviços do município, tivemos a presença da UPA, o Hospital Regional, Samu, a Secretaria da Saúde do Estado”, avalia.

Kamila Fochala, líder da iniciativa Angels no Brasil, contextualiza que o Município está dentro de um programa chamado Cidade Angels onde é aperfeiçoada a linha de cuidado para atendimento dos pacientes com AVC.

"As crianças que recebem essa capacitação estão aptas a informar os pais e famílias, avós e vizinhos, sobre os sinais e sintomas de AVC. O reconhecimento disso é um dos principais problemas que nós temos hoje no Brasil, pois a população não consegue reconhecer a tempo quando está tendo um AVC", considera.

Os sinais de alerta para o AVC são:

Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo (face e/ou membro superior, e/ou membro inferior)

Confusão mental

Dificuldade de falar ou compreender a fala

Perda de visão súbita em um ou ambos os olhos

Tontura

Perda de equilíbrio e/ou coordenação

Dor de cabeça intensa e sem causa aparente

Entre as doenças cardiovasculares, o AVC é a primeira maior causa de morte no Brasil e uma das principais causas de incapacidade no mundo. Cerca de sete a cada 10 pessoas ficam com sequelas do AVC.