ITA Fortaleza: empresa é escolhida e ordem de serviço para iniciar obras será assinada segunda (16)

No início de agosto, foram abertas as propostas de empresas para construir as novas instalações do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. Após a análise dos documentos, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Ceará já declarou o consórcio vencedor da concorrência nacional.

Além disso, durante o evento Proenergia Summit 2024, realizado na manhã desta quarta-feira (11), no Centro de Eventos do Ceará, o governador Elmano de Freitas afirmou a empresários que a ordem de serviço para iniciar as obras de construção do ITA Fortaleza deve ser assinada na próxima segunda-feira (16).

No sistema Licitaweb, onde o Governo do Estado divulga as licitações e contratações diretas, o status já consta como "finalizado". Trata-se do Consórcio Cetro/Porto/Morais - três empresas cearenses -, com valor total de R$70,9 milhões. O montante é 20% inferior à estimativa do próprio edital, que orçava as novas instalações em R$89,5 milhões.

“De acordo os termos do edital e da análise pormenorizada de toda a documentação analisada, esta setorial conclui pela aceitação da documentação de habilitação apresentada pela empresa arrematante”, diz o trecho de um ofício da SOP enviado à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), no dia 23 de agosto, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso.

O parecer técnico conclusivo constatou que o consórcio atende às exigências previstas no edital com referência às habilitações de qualificação técnica e econômico-financeira.

Quais serão as obras do ITA Fortaleza?

O consórcio foi contratado para a execução da obra de implantação da 1ª etapa do campus do ITA em Fortaleza, compreendendo um bloco de alojamentos com 3.130,38 m² e bloco de engenharia (módulo didático) com 15.468,21 m², com área total construída de 18.568,59 m².

As intervenções ocorrerão dentro da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), no bairro Aeroporto. Conforme o projeto, o espaço tem capacidade de receber cinco blocos de alojamento e três módulos didáticos. Os dois prédios já autorizados serão construídos em concreto e terão três pisos (térreo e dois pavimentos).

O plano lembra que, com o aumento da demanda no local, será necessário o redimensionamento “de redes de água e esgoto, elétricas, dados, pluvial, circulação e acessibilidade, alargamento de ruas, instalações de combate a incêndio”.

A BAFZ prestará apoio administrativo às atividades do ITA-FZ, incluindo “a execução orçamentária, Segurança e Defesa e o suporte de saúde”.

Quais os cursos do ITA em Fortaleza?

O primeiro vestibular para a nova unidade já foi lançado, com vagas previstas para dois cursos: Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energia. Eles devem começar a funcionar em 2027.

No período de transição, entre 2024 a 2026, reformas e construções serão executadas pelo Governo do Ceará, com recursos do Ministério da Educação (MEC) e apoio do Comando da Aeronáutica.

Até lá, todos os alunos aprovados realizarão o Curso Fundamental na sede do ITA, em São José dos Campos (SP), incluindo a formação no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica. Aqueles que obtiverem classificação suficiente seguirão para o ITA-FZ em 2027.

Incluindo o ITA de São Paulo, o Instituto oferece sete cursos de especialidades de Engenharia:

Aeroespacial

Aeronáutica

Civil-Aeronáutica

Computação

Eletrônica

Mecânica-Aeronáutica

Sistemas

Energia

Quantas vagas para o ITA 2024?

Publicado em maio deste ano, o edital de vestibular 2025 do ITA estabeleceu 180 vagas - 30 vagas a mais que do ano anterior -, sendo 144 são de ampla concorrência e 36 para cotas raciais.

As atividades também serão divididas entre São Paulo e Ceará. Ao todo, os Cursos de Engenharia do ITA são ministrados em 5 anos: os dois primeiros constituem o Curso Fundamental, comum a todas as especialidades.

Os três anos seguintes formam o Curso Profissional, momento em que os alunos são realmente alocados nas especializações optadas, após um processo de escolha.