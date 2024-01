ITA Fortaleza: veja projeto divulgado pela Força Aérea de nova unidade no CE

Neste sábado (20), a Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou um vídeo com a maquete eletrônica das futuras instalações do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza, que deve receber a primeira turma em 2027. Na última sexta, foi lançada a pedra fundamental do empreendimento, com a presença do presidente Lula e dos ministros da Educação e Defesa.

O vídeo celebra a contribuição do cearense Casimiro Montenegro, que idealizou o ITA. A sede do Instituto foi fundada em São José dos Campos, em São Paulo, em 1950. Mais de 70 anos depois, a segunda unidade será inaugurada no Nordeste. Segundo Lula, é o pagamento de uma "dívida" histórica com o Ceará pelas contribuições do Estado para a educação brasileira.

A maquete eletrônica mostra onde funcionarão a sede administrativa, o prédio das engenharias, o auditório, a biblioteca e alojamentos do ITA Fortaleza. Na próxima semana, segundo o ministro Camilo Santana, o Governo Federal deve repassar ao Governo do Estado recursos de R$50 milhões para o início das obras.

As intervenções ficarão a cargo da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP). O governador Elmano de Freitas informou que, em breve, deve ser lançada a licitação para a escolha da empresa responsável pelas mudanças. Em 2027, os primeiros 50 alunos devem iniciar as aulas em dois cursos: Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.

Além disso, a realização do concurso para professores que irão atuar na unidade e o vestibular para os primeiros alunos que ingressarão na unidade devem ser lançados ainda neste ano, garantiu Camilo.

Ao montante destinado à primeira etapa das obras, devem ser adicionados cerca de R$ 30 milhões em 2024 e mais R$ 35 milhões para o ano de 2025.

Quem foi Casimiro Montenegro?

Casimiro Montenegro Filho nasceu em Fortaleza, em 1904. Fez seus primeiros estudos na capital cearense e, aos 19 anos, viajou ao Rio de Janeiro para tornar-se militar. Conseguiu ser admitido na Escola Militar do Realengo e, em 1928, foi nomeado aspirante a oficial do Exército.

Em 12 de junho de 1931, realizou o primeiro voo do Correio Aéreo Militar (CAM), que ajudou a criar, entre o Rio e São Paulo, além de ter aberto várias novas rotas com destinos para o sul e o nordeste.

Promovido a major, frequentou a primeira turma do curso de Engenharia Aeronáutica na antiga Escola Técnica do Exército (EsTE), onde se graduou em 1941. Naquele mesmo ano, migrou para a Força Aérea Brasileira.

Em 1943, o já tenente-coronel visitou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (o famoso MIT), nos Estados Unidos, e gestou a ideia de criar algo semelhante no Brasil. Ao longo da década de 1940, Casimiro desenhou e planejou o ITA, finalmente inaugurado em 1950.

Em dezembro de 1975, Montenegro recebeu o título Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de Campinas. Seis anos depois, recebeu o primeiro Prêmio Anísio Teixeira, destinado a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da educação no país.

O Marechal-do-Ar faleceu em 2000, os 95 anos de idade, em Petrópolis.