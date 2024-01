Governador do CE anuncia criação de curso da rede pública preparatório para o ITA

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou a criação de um curso preparatório voltado a alunos da rede pública para ingresso no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). A declaração foi feita durante evento de lançamento da pedra fundamental da sede do ITA Ceará, na tarde desta sexta-feira (19), com a presença do presidente Lula na Base Aérea de Fortaleza.

Segundo ele, será instituído um curso na escola pública, preparatório, para o ITA. "Para que nossos jovens ingressem no ITA, para que possamos selecionar nossos melhores alunos desde o ensino fundamental e possamos dar oportunidade aos melhores, para que tenham acesso aos melhores métodos e também poderem ingressar no ITA, ou de São José dos Campos ou do Ceará, mas que ingressem nos seus projetos de vida", acrescentou Elmano em seu discurso.

O gestor não deu detalhes sobre o projeto, mas disse que será realizado junto à Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), com apoio de entidades particulares de ensino. A ideia do Governo Federal é que o primeiro vestibular para o ITA Ceará ocorra ainda no fim de 2024, segundo o ministro Camilo Santana.

Ao todo, 40% dos alunos aprovados no ITA são cearenses, segundo dados do Ministério da Educação.

Pedra fundamental do ITA Ceará

No evento desta sexta-feira, o presidente Lula veio a Fortaleza e assinou documento que institui construção do ITA no Ceará. instituto. A primeira turma deverá iniciar os estudos no campus de São Paulo em 2025 e, em 2027, ser transferida para a unidade cearense. Ao todo, devem ser disponibilizadas 50 vagas, distribuídas meio a meio para os dois novos cursos da unidade: Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que a verba de R$ 50 milhões para a construção de laboratórios e reformas de salas da Base Aérea, para receber o ITA Ceará, será transferida na próxima semana ao Governo do Ceará. Além disso, haverá também contratação de professores, mas ainda não houve detalhes sobre as data.