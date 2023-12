Convênio de R$ 50 milhões para início das obras do ITA no Ceará é assinado por Estado e MEC

Um convênio no valor de R$ 50 milhões para o início das obras do campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará foi firmado nesta sexta-feira (29). O documento foi assinado pelo governador Elmano de Freitas, junto ao ministro da Educação, Camilo Santana.

De acordo com o Governo do Estado, além do montante calculado para a realização desta primeira etapa de construção das instalações do instituto, também estão orçados investimentos de mais R$ 30 milhões em 2024 e R$ 35 milhões para o ano de 2025.

A gestão informou que, nesta etapa inicial, estão previstas obras de construção de alojamentos e área de convivência para receber alunos dos cursos de Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas, além de um bloco de atividades profissionais com salas e laboratórios. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) será responsável pela execução das obras. A instituição será implantada na área da atual Base Aérea de Fortaleza.

“É um momento histórico. Uma conquista fundamental. Os cursos que serão oferecidos na área de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas mudarão o perfil econômico, educacional e de pesquisa e desenvolvimento do Ceará”, afirmou o governador Elmano de Freitas durante a solenidade.

O ministro Camilo Santana destacou que a educação no Ceará é uma referência para todo o Brasil. "Este é um projeto que nasceu de várias mãos, de estudos que mostraram tecnicamente a viabilidade de se criar um campus fora de São Paulo, no Nordeste brasileiro, e aqui no Ceará. Por mérito, pelo reconhecimento do esforço feito pelo Ceará na educação do país", ressaltou.

"Aqui teremos dois cursos novos do ITA e autorizamos a Capes, órgão responsável por pesquisa no MEC, e vamos lançar edital específico para o ITA. Vamos mandar os melhores que temos para as melhores instituições do mundo, para que tenhamos os melhores currículos aqui no Ceará", anunciou o ministro.