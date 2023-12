Lula deve vir ao Ceará em janeiro, para lançamento da pedra fundamental do ITA, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta quarta-feira (20), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá visitar Fortaleza no próximo mês para o lançamento da pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. A unidade será instalada em parte da estrutura da Base Aérea da Capital, que será reformada e readequada.

"Em janeiro o Lula vai vir para o Ceará. Está vindo anunciar o ITA no estado do Ceará", comunicou o chefe do Palácio da Abolição, durante o evento em que apresentou o programa VaiVem Livre, realizado com estudantes de Maranguape, na manhã de hoje.

Ao falar sobre a visita, ele evidenciou a importância do instituição de ensino superior para o Ceará e destacou o protagonismo dos cearenses nos vestibulares realizados anualmente pelo campus de São José dos Campos (SP), além da experiência que os formados pela escola têm no desenvolvimento de tecnologias de ponta.

Serão criados três cursos de graduação, nas áreas de Bioenergia, Sistemas da Informação e Energia. Programas de pós-graduação, com mestrado e doutorado, também estão previstos.

Mais tarde, durante a transmissão ao vivo que faz semanalmente em seu perfil no Instagram, o gestor voltou a falar sobre o assunto. "O nosso presidente Lula deve vir aqui em janeiro, ele deve fazer o anúncio formal e as primeiras medidas concretas para que o ITA se estabeleça no estado do Ceará", reforçou.

'Vitória para o Nordeste'

Elmano considerou que a instalação do novo campus é uma conquista histórica para o povo nordestino. "Certamente, virão para Fortaleza jovens do Norte-Nordeste inteiro para estudar no ITA. Será uma conquista muito importante de pesquisa, desenvolvimento e formação", pontuou.

Segundo ele, haverá um encontro ainda nesta quarta-feira com o reitor para poderem conversar sobre a novidade. "Vou receber hoje com muito carinho o reitor Anderson (Correia). Como nós temos aqui, seja trabalhando no Estado ou na sociedade cearense, ex-alunos do ITA, nós vamos nos encontrar e ele vai me apresentar um cronograma que ele está planejando para as turmas começarem aqui", completou.

Correia deve deixar o comando do Instituto Tecnológico de Aeronáutica nos próximos meses, quando encerrará seu mandato à frente da reitoria. Na live da semana, o mandatário cearense destacou que há a possibilidade dele assumir a direção do ITA em Fortaleza. "O convite nós já fizemos, pedimos ao Governo Federal", revelou.

Data em aberto

Ao Diário do Nordeste, a assessoria de imprensa da Presidência da República confirmou a vinda de Lula ao Ceará, mas disse que ainda não há data definida para a visita. Os detalhes do compromisso, segundo informou a equipe presidencial, ainda serão definidos.

Na semana passada, quando discursou na 4ª Conferência Nacional de Juventude, o presidente citou o feito, ao relatar que a escolha do território cearense para a construção da unidade é "uma dívida de gratidão", porque "em todo vestibular do instituto do ITA, 40% (dos que passam) são estudantes que fazem vestibular no Ceará".

No fim de outubro, o petista chegou a dizer que viria para o estado em dezembro e cumpriria a agenda no Estado. Ele, que se recuperava de uma cirurgia no quadril, esclareceu que, naquele momento, o deslocamento não seria possível, mas que o faria assim que pudesse.

"Por enquanto, não estou podendo fazer viagem de avião, mas em dezembro vou ao Ceará anunciar a instalação do ITA, um prêmio aos estudantes deste Estado. E uma decisão importante para o Nordeste", indicou. A viagem, no entanto, acabou não se cumprindo.