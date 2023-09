Com novo campus prometido para Fortaleza, entenda o que faz do ITA uma instituição de excelência

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está na boca de muitos cearenses, com a super falada instalação do instituto em Fortaleza, na Base Aérea.

Porém, você sabe o que é o ITA, sabe onde fica, o que ele forma em seus cursos de graduação, quantas vagas de vestibular e se os alunos já têm “salário” para estudar?

O ITA se localiza no interior de São Paulo. Nem tanto interior, porque é pertinho da capital: do aeroporto internacional de Guarulhos para São José dos Campos (cidade do ITA) são apenas 74 km de distância pela via Dutra, BR-116.

Lá dentro do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, um enorme campus da Força Aérea Brasileira (FAB) em que o ITA é um dos institutos. O DCTA é uma minicidade murada, uma base-militar de entrada restrita. Porém, para quem mora lá, sair e entrar é tranquilo, dado que todos possuem crachás de identificação. Ademais, o aluno não é obrigado a morar no interior do DCTA.

A “cidade” tem escolas, supermercados, farmácias, lavanderia, praças, ruas, avenidas, refeitórios, restaurantes... Tudo muito organizado e calmo. O som mais comum lá é o dos veículos passando na via Dutra, que margeia o campus externamente.

O ITA se mostra um exemplo exuberante de faculdade, porque seus alunos são naturais de praticamente todos os estados do Brasil, uma grande diversidade de culturas, sotaques; alguns dos melhores estudantes do país, passam por um dos vestibulares mais difíceis.4

E é isso que é apontado como motivo principal que torna o ITA um lugar de excelência: a alta qualidade intelectual dos seus alunos.

Até o próprio vestibular é diferente dos tradicionais, dado que “só cobra” matemática, física, química, português (redação inclusa) e inglês. O candidato do vestibular estuda bem menos matérias e aí, consegue “mergulhar” enormemente nos estudos em cada uma dessas, uma vez que a prova de seleção costuma cobrar ideias e raciocínios bem além do ensino médio padrão.

Para o vestibular 2024, serão ofertadas 114 vagas para a categoria RESERVA (civis) e 36 vagas para a categoria ATIVA (optantes pela carreira militar).

A primeira fase do vestibular é composta de questões objetivas de Matemática, Física, Química e Português (60 questões no total): a ocorrer em outubro de 2023.

A segunda fase ocorre com provas em dois dias, compostas por questões dissertativas de Matemática, Física, Química (todas as três com 10 questões dissertativas). e uma Redação: a ocorrer em novembro de 2023.

Disciplina Consciente (DC)

Um dos maiores valores do iteano (aluno, engenheiro do ITA) é a disciplina consciente. É uma premissa tão valiosa, que chega a ser exaustivamente discutida e ensinada aos novos alunos: “o ITA foi e é o que é por que existe a DC”

“A Disciplina Consciente, é o código de ética dos alunos e professores do ITA, que permite, entre outras coisas, a confiança mútua e a execução de trabalhos e provas sem a fiscalização dos professores.”

Para dar um exemplo bem prático da DC, certa vez, fazíamos provas à noite que, por escolha de alguns professores, podia adentrar madrugada adentro, se o aluno desejasse: prova de tempo infinito. Por esse motivo, o professor ia pra casa.

Nessa oportunidade, fui o último a deixar a sala de aula (prova de cálculo) e, como nunca fizemos prova com fiscal ou professor presente, havia o pacote de provas de todos os meus mais de 30 colegas em cima da mesa.

Assim, coube a mim levar o pacote (naquela madrugada gelada e deserta) para o meu apartamento do H8, obviamente, sem bisbilhotar a prova de ninguém. No outro dia, entreguei todas as provas para o professor para que as corrigisse.

O ITA não tolera falta de ética e, no caso concreto de cola, o aluno (após rodadas de apurações, visando ampla defesa), pode ser desligado do curso muito rapidamente.

Vida no DCTA

Lá em São José, todos ou a enorme maioria, moram juntos em alojamento dentro do DCTA. O preço é simbólico: R$ 120,00 reais por mês, com praticamente tudo incluso, tudo mesmo, inclusive café-da-manhã, almoço, jantar, ceia noturna, conta de luz, conta de água. Mesmo assim, quem não pode pagar, não paga.

Legenda: Novo H8 (Alojamento dos Alunos do ITA) Foto: Divulgação/ITA

O alojamento dos alunos do ITA é chamado de H8: o H vem do termo hangar, local onde se guardam aviões e equipamentos do setor aeronáutico.

Entre os vários Hs do DCTA, os alunos do ITA moram no H8. Os prédios inclusive estão reformados e ampliados. Visitei em dezembro de 2022 e são amplos e acomodam dois estudantes por quarto, quatro por apartamento. Dada a enorme proximidade, a ligação dos estudantes durante os cincos árduos, mas recompensadores, anos da graduação, a grande amizade acaba em frequentemente formar pares de padrinhos e madrinhas de casamento.

Serviço militar e o primeiro soldo (salário) dos estudantes

No 1º ano, todos os recém aprovados estudantes realizam serviço militar (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos

Campos (CPORAER-SJ) e, em troca, são remunerados por um soldo mensal muito atrativo de R$ 1.574,12, importantíssimo para a manutenção de maioria destes afastados de casa.

No 2º ano, os optantes pelo serviço miltar continuam realizando CPOR remunerado, de mesmo valor do 1º ano. Porém, para os três anos finais da graduação, podem fazer escolha pela carreira militar, tornando-se Aspirantes a Oficiais da Aeronáutica (aspiras), com um excelente “salário” (ainda na faculdade) de R$ 7.246,48, valores atualizados.

A escolha pela carreira militar ou não é feita no ato da inscrição do vestibular, mas ocorrem mudanças de escolhas pelas carreiras militar ou civil ao longo dos dois primeiros anos.

Tudo dentro de Walk-distance

Todas as atividades que os alunos precisam realizar entre aulas, serviço militar, refeições, compras e demais atividades, são realizadas em curtas de distâncias de caminhadas (média) de 10 minutos. Logo, o aluno não precisa de carro, moto ou afins, ainda que muitos possuam bicicletas.

A Graduação

Ah, o ITA é uma faculdade de engenharia, são 6 diferentes cursos, todos, cursos nota 5 estrelas, conceito máximo do MEC: certamente um dos poucos centros que possuem essa distinção no Brasil, instituição de altíssimo padrão.

Uma interessante parte da graduação do ITA é que os dois primeiros anos são comuns para os 150 estudantes. Cursam exatamente as mesmas disciplinas independentemente do curso que escolhem.

O objetivo dessa primeira etapa é proporcionar um fundamento sólidos de ciências fundamentais e competências para todos os engenheiros do ITA.

A Divisão de Ciências Fundamentais, responsável pelo Curso Fundamental (Fund), ministra as disciplinas oferecidas nos dois primeiros anos dos Cursos de Graduação em Engenharia do ITA.

Nos dois primeiros anos, os estudantes ainda não têm uma especialidade de engenharia atribuída. Nos três anos seguintes, os estudantes passam a estudar assuntos específicos de cada especialidade.

Os dois anos de curso fundamental são comuns a todas as especialidades e abrangem principalmente disciplinas de matemática, física, química, humanidades e computação, além de outras disciplinas de interesse comum às engenharias.

Legenda: Divisão de Ciências Fundamentais do ITA (Fund) (Bandeirante da Embraer no detalhe) Foto: Divulgação/ITA

“O curso é bastante exigente. O departamento de matemática, por exemplo, ministra 8 disciplinas obrigatórias para todos os estudantes, sem contar o curso de matemática computacional, ministrado pela divisão de computação, e probabilidade e estatística, ministrada pelo departamento de gestão.”, conta-nos o Professor Doutor Ivan Guilhon, coordenador do 2º ano fundamental do ITA.

O estudante que deseja pode ainda se aprofundar em tópicos mais avançados, normalmente não vistos no curso de engenharia, cursando disciplinas eletivas como teoria de grupos, anéis, geometria diferencial e teoria dos números. “Alunos que gostam de física ou química costumam já se matricular em disciplinas de pós-graduação que podem ser contabilizadas como carga horária complementar no curso de graduação. Existem diversas disciplinas de humanidades ofertadas aos alunos, que abrangem tópicos como educação, história, direito, filosofia e ética.”, complementa Guilhon.

Há oportunidades interessantes oferecidas aos alunos, como a possibilidade de participar de programas de formação complementar (PFC). São cinco opções de PFCs: Engenharia Física, Inovação, Bioengenharia, Engenharia de controle e automação e Ciência de dados.

O aluno de qualquer especialidade que deseje se aprofundar em uma dessas áreas deve orientar suas escolhas de disciplinas eletivas em catálogos específicos e defender uma monografia adicional para receber, ao final do curso, um certificado adicional ao diploma de sua especialidade.

Para os alunos que desejam seguir a carreira acadêmica, existe o Programa Mestrado na Graduação (PMG), que permite o aluno iniciar os seus estudos de mestrados já no 4º ou 5º ano de graduação. O mestrado pode ser em algum programa de pós-graduação em engenharia do ITA, no programa de ciências espaciais ou em física.

Ciclo profissional

Os três últimos anos do ITA são chamados de anos profissionais (prof). A partir do 3º ano, os 150 alunos do fundamental são divididos conforme suas escolhas de cursos profissionais, uma das seis graduações em engenharia: (Eng) Aeroespacial, Aeronáutica, Computação, Civil-Aeronáutica Eletrônica e Mecânica

• Engenharia Aeronáutica (Aer)

Segundo o site do curso, “a Graduação em Engenharia Aeronáutica do ITA forma engenheiros com profundos conhecimentos teóricos e práticos em projeto e construção de aeronaves. Ao longo dos três anos, o aluno estuda aerodinâmica, estruturas, motores e turbinas, mecânica do voo, além de desenvolver projetos de aviões relacionados a estas áreas.”

Ainda, a “criação do curso em 1947, ainda nas instalações do IME – Instituto Militar de Engenharia. Em 1950 foi instalada em São José dos Campos a atual Divisão de Engenharia Aeronáutica, sendo o primeiro curso do ITA.”

Em termos de resultados de iniciativas ligadas ao curso de engenharia aeronáutica, dos últimos 5 anos de Aerodesign (esse é o nome do projeto) – equipe de alunos que competem em torneios de aeromodelismo, o ITA foi campeão da categoria advanced em 2019.

Além disso, foi 2º lugar da mesma categoria em 2020 e em 2021, tendo conseguido, em 2021, vaga para participar da competição americana, que aconteceu em 2022, quando conquistou 3º lugar na classificação de voo.

Legenda: Laboratório de Engenharia Aeronáutica Prof Kwei Lien Feng Foto: Divulgação/ITA

• Engenharia Aeroespacial (Aesp)

De acordo com o site do curso, “... a Graduação em Engenharia Aeroespacial forma engenheiros de concepção com profundos conhecimentos em projeto e construção de sistemas aeroespaciais, tais como: foguetes, veículos lançadores suborbitais, veículos espaciais e satélites.”

“Neste contexto, foi criado em 2010 o curso de Engenharia Aeroespacial no ITA. Adicionalmente, o engenheiro formado é procurado por diversas indústrias e institutos de pesquisa do Setor Aeroespacial e de Defesa.”

É o curso mais recente criado.

O ITA ROCKET Design, equipe de foguetemodelismo do ITA, ficou em 2º lugar na competição latino-americana de foguetes (LASC).

Legenda: Laboratório de Estruturas Aeroespaciais (LAB-ASP) Foto: Divulgação/ITA

Alguns dos laboratórios dos cursos de engenharia aeronáutica e engenharia aeroespacial:

1. Laboratório de Estruturas Aeroespaciais (LAB-ESP)

2. Laboratório de Engenharia Aeronáutica Prof. Kwei Lien Feng (LAB-FENG)

3. Laboratório de Propulsão, Combustão e Energia (LAB-CPE)

4. Equipamentos para estudos de emissões de gases de exaustão

5. Laboratório Avançado de Simulação Computacional em Aerodinâmica

6. Treinamento em Dinâmica dos Fluidos Computacional, CFD

7. Laboratório de Tecnologia de Foguetes (LTF)

8. Laboratório de Propulsão Líquida

• Engenharia Civil-Aeronáutica (Civil)

De acordo com a página do curso, o objetivo é “(Formar) engenheiro fortemente capacitados para conceber, projetar e implantar aeroportos e heliportos, planejar e analisar o transporte aéreo e subsidiar o controle e o gerenciamento do tráfego aéreo no que for pertinente à sua área de atuação. Poderá, inclusive, estender a aplicação desses conhecimentos à implantação e à gerência de centros de lançamento de foguetes;”

Curso criado em 1975, como Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica.

• Engenharia de Computação (Comp)

O Curso de Graduação em Engenharia de Computação é um curso pleno com duração de 10 semestres, em período integral.

O curso de Graduação em Engenharia de Computação do ITA forma engenheiros com conhecimentos e habilidades acerca de todos os aspectos relacionados aos computadores, incluindo hardware e software. A formação é ampla e envolve diversas áreas como Circuitos Eletrônicos, Sistemas de Controle, Telecomunicações, Sistemas Embarcados, Algoritmos, Engenharia de Software, Arquitetura de Computadores, Inteligência Artificial, Sistemas Operacionais, Processamento Paralelo e Distribuído, Redes de Computadores e Cibersegurança.

Uma das iniciativas dos estudantes de “Comp” do ITA está ligada à robótica, a ITAndroids.

A ITAndroids é uma das iniciativas mais premiadas do ITA nos últimos anos. A iniciativa participou da Latin American Robotics Competition (LARC) 2022, que aconteceu em São Bernardo do Campo (SP). A equipe conquistou 7 troféus na competição, sendo a equipe com maior número de troféus. Os resultados foram:

- Soccer 2D (futebol 2D): 3º lugar.

- Soccer 3D (futebol 3D): 1º lugar.

- VSS (robôs de tamanhos reduzidos) 3x3: 2º lugar.

- VSS (robôs de tamanhos reduzidos) 5x5: 1º lugar.

- Humanoid Soccer (futebol humanóide): 1º lugar.

- Humanoid Racing (corrida humanóide): 1º e 2º lugares, com os robôs Darwin e Chape, respectivamente.

Podemos destacar dos laboratórios da estrutura da engenharia de computação:

1. Laboratório de Qualidade de Software

2. Laboratório de Big Data Science

3. Laboratório de Sistemas Computacionais Autônomos

4. Laboratório de Comando e Controle e Defesa Cibernética

• Engenharia Eletrônica

“O Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica é um curso pleno de engenharia, em período integral. Criado em 1951, foi o primeiro curso de Engenharia Eletrônica do Brasil.”

Ainda segundo o site do curso, “o Engenheiro Eletrônico do ITA obtém formação compatível para atuar em atividades de projeto e desenvolvimento de sistemas, equipamentos, processos ou dispositivos no campo da eletrônica.”

Seus desenvolvimentos destinam-se a aplicações em computadores, automóveis, aviões, satélites, equipamentos médicos, entretenimento, comunicações, dentre outras. Frequentemente o engenheiro eletrônico interage com profissionais de outras áreas, podendo exercer seu talento em diversos estágios da vida de um produto, como pesquisa, concepção, projeto, teste e implementação

ITA ROBIO

Iniciativa Iteana engajada em Bioengenharia e Biotecnologia. Segundo redes sociais do projeto, foram “finalistas do Desafio Flex de Inovação em 2022. (...). 5 dias de competição e de muito aprendizado, em que conseguimos avançar nosso projeto nas áreas de mecânica, eletrônica e computação.”

Alguns dos laboratórios do curso de engenharia eletrônica:

1. Laboratório de Circuitos de Eletrônica Aplicada

2. Laboratório de Sistemas Digitais

3. Laboratório de Eletrônica Aplicada

4. Laboratório de Antenas e Propagação

5. Laboratório de Guerra Eletrônica

• Engenharia Mecânica Aeronáutica

De acordo com o site do curso, “a Graduação em Engenharia Mecânica-Aeronáutica forma engenheiros capazes para exercer as funções profissionais associadas ao título de engenheiro mecânico, com foco em aplicações aeronáuticas.”

“O Curso tem enfoque em projetos de sistemas mecânicos e mecatrônicos, energia, materiais, processos e gestão industrial e financeira. O curso de Engenharia Mecânica foi criado em 1962 e transformado em Engenharia Mecânica-Aeronaútica em 1975.”

A equipe ITA BAJA, equipe responsável pelo projeto de um veículo off road nas competições nacional e regional e já tem resultados expressivos frente a competições com mais de 70 equipes de todo o Brasil.

Competição Nacional 2023 - Resultados

11° colocada em APD - Avaliação de Projeto Dinâmico

9° colocada em Aceleração

12º colocada em Velocidade Final

13º colocada em Frenagem

21° colocada no Enduro de Resistência (2h55min rodadas de 4h totais)



Legenda: Centro de Competência em Manufatura - CCM (Eng Mecânica-Aeronáutica) Foto: Divulgação/ITA

Laboratórios mais relevantes:

1. Centro de Competência em Manufatura (CCM)

2. Laboratório de Computação em Fenômenos de Transporte (LCFT)

3. Laboratório de Engenharia Logística (AEROLOGLAB)

4. Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM)

Para conhecer mais sobre as disciplinas estudadas nos cursos, consulte o Catálogo dos Cursos de Graduação 2023.

O ITA forma, desde a década de 50, centenas de engenheiros com elevado grau de conhecimento. Muitos desses engenheiros, foram treinados no Ceará, terra do criador do ITA.

Vamos na tentativa de trazer essa riqueza de conhecimento para Fortaleza!