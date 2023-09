Fortaleza apresenta o pior resultado entre todos os aeroportos administrados pela Fraport no mundo

Fortaleza continua apresentando, mês após mês, resultados ruins de movimentação de passageiros. Com a liberação dos resultados de agosto pela Fraport, gestora alemã que administra o equipamento, o Aeroporto Pinto Martins (Fortaleza Airport) foi o que teve o pior resultado da rede em todo o mundo, ao decrescer 11,7% em movimentação entre agosto de 2022 e agosto de 2023.

A Fraport administra 21 aeroportos ao redor do planeta. Além do Pinto Martins, outros quatro equipamentos apresentaram maus resultados, todos a Grécia, que decresceram em média 4%.

Foto: Fraport/Reprodução

Já são 8 meses de grandes reveses em movimentação. Em janeiro, a pior movimentação desde 2013; em julho, a pior alta estação desde 2010

O resultado de Fortaleza é tão ruim, que torna negativo o crescimento da rede brasileira: decréscimo de 0,1%.

Legenda: Tabela da Fraport Foto: Fraport/Divulgação

A Coluna está apenas a reproduzir as mesmas matérias mensalmente? Não!

Estamos mensalmente atualizando as ações do Estado para reaver voos e não temos visto ações efetivas, como o Decreto nº 35.547, de 2023, que, no curto prazo, retira voos do aeroporto no momento crítico. No longo prazo, apenas há a certeza de se chegar aonde deveríamos ter chegado em 2022.

Inclusive, o Decreto continha um erro no subitem 150.29.3., informado pela Coluna, que fora identificado e será tratado pela Sefaz, segundo informação.

A Coluna procurou a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) e a Fraport para comentarem os dados aqui aprestados. As instituições, contudo, não retornaram até a publicação.

Rede de aeroportos da Fraport

Legenda: Tabela da Fraport Foto: Fraport/Divulgação

Alternativamente, não temos visto a Fraport incomodada com esses péssimos dados, dado que mensalmente a operadora lança no Instagram, por exemplo, a previsão de tráfego do mês seguinte, como se houvesse algo construtivo, animador na informação.

Será que eles têm a dimensão do que está ocorrendo? Nós os “provocamos” algumas vezes sobre ações realizadas para reaver voos e os inputs são subjetivos, citam um programa de benefícios para tal.

"A Fraport Brasil segue oferecendo o melhor da infraestrutura aeroportuária, com excelência em serviços e segurança, para que novas rotas e frequências possam ser concretizadas. Além disso, a Fraport Brasil trabalha com o atual Programa de Incentivo".

Enfim, não temos como saber objetivamente o que tem sido feito para atrair mais voos.

O desfecho é a perpetuação de maus resultados, aliás, é a piora da piora do quadro. E, como dissemos, não há nada no radar que mostre qualquer virada de jogo, o que digo com pesar.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil