Alto comando da Aeronáutica recebe ministro da Defesa em Fortaleza para tratar da instalação do ITA

O alto comando da Força Aérea Brasileira (FAB) está em Fortaleza, em antecipação à cerimônia que recepcionará nesta sexta-feira (1º) o ministro da Defesa, José Múcio, na Base Aérea de Fortaleza (BAFZ). Na pauta, uma visita à Base Aérea de Fortaleza, local em estudo para receber a primeira unidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Nordeste do País.

A visita acontece no mesmo dia em que o presidente Luís Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Fortaleza. Apesar da coincidência, a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto não incluiu nenhum compromisso na BAFZ e a assessoria do Ministério da Defesa nega que Lula deva participar do encontro.

Nesta semana, contudo, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, disse esperar que Lula anuncie a sede do ITA no Estado neste mês de setembro.

Quem são os oficiais do alto comando da Aeronáutica

O alto comando da Aeronáutica é composto por 10 oficiais generais, tenentes-brigadeiros do ar (4 estrelas), o mais elevado posto (termo semelhante à patente) da Força Aérea Brasileira, incluindo seu comandante, o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno.

Os oficiais e o ministro serão recepcionados pelo comandante da BAFZ, tenente-coronel aviador Lauro Luiz de Freitas.

Curiosidade sobre os postos e graduações da Força Aérea Brasileira

A Força Aérea tem 4 Tipos de Oficiais Generais: (em ordem crescente de hierarquia)

Brigadeiro: Oficial General duas estrelas

Major-Brigadeiro: Oficial General três estrelas

Tenente-Brigadeiro: Oficial General quatro estrelas

Marechal do Ar



No Brasil o posto de Marechal do Ar é concedido apenas em tempos de guerra, ou a Oficiais-Generais que sejam personalidade de grande contribuição nacional. Em tempos de paz, o posto mais elevado da carreira é Tenente-Brigadeiro.

Cearense que idealizou e fundou o ITA foi declarado Marechal-do-Ar

O idealizador e fundador do ITA, o cearense Casimiro Montenegro Filho foi declarado Marechal-do-Ar por sua eminência, um herói nacional. Casimiro alcançou o generalato em sua carreira na FAB.

Contudo, a promoção a Marechal do Ar é simbólica, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao País, especialmente na criação do ITA e o Campus Tecnológico onde este é instalado, o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica (DCTA).