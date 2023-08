Ministro da Defesa visita Base Aérea de Fortaleza, futura sede do ITA, nesta sexta-feira (1º)

A Base Aérea de Fortaleza recebe, na manhã desta sexta-feira (1º), a visita do ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro. Nas instalações, deve funcionar, em 2024, uma nova sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

A informação sobre a vinda de Múcio já havia sido adiantada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante evento em Fortaleza, na última segunda-feira (28). A visita, porém, foi confirmada hoje pela assessoria de Comunicação do Ministério da Defesa.

O presidente Lula, que também está no Ceará, não acompanhará o ministro.

A possibilidade de a Base receber a sede do instituto é ventilada desde julho deste ano e definida por educadores cearenses como “realização de um sonho”. O Ceará é o estado brasileiro que mais aprova estudantes no vestibular do ITA, um dos mais difíceis do País.

Camilo Santana afirmou, nesta semana, que tanto o presidente Lula quanto o ministro da Defesa estão "empolgados" com a ideia de trazer a sede a Fortaleza, e que deve ser assinado um termo de cooperação para formalizar a novidade.

ITA em Fortaleza

As autoridades da Aeronáutica e do Ministério da Defesa realizarão inspeção técnica à Base Aérea, futuro espaço da nova sede, que deve ser instalada em 2024.

Os próximos passos envolvem questões técnicas, pedagógicas e estruturais para viabilizar o projeto, já autorizado pelo governo Lula.