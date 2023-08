Ministro da Defesa deve visitar futuras instalações do ITA em Fortaleza nesta semana, diz Camilo

A implantação da nova unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), no Ceará, pode receber mais um capítulo ainda nesta semana. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve visitar Fortaleza nos próximos dias para viabilizar a implantação do centro.

A informação de Camilo Santana foi dada em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (28), durante a formalização da adesão ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e Programa Escola em Tempo Integral, no Centro de Eventos do Ceará.

Segundo ele, tanto o presidente Lula quanto Múcio estão "empolgados" com a ideia.

"Ele (Múcio) estará aqui nessa semana para visitar as instalações. A ideia é utilizar a Base Aérea de Fortaleza para ser a sede do novo ITA, assinando um termo de cooperação", sinalizou o ministro.

Camilo também disse esperar que, até o final de setembro, o próprio presidente Lula venha ao Ceará para anunciar "esse importante legado aqui para o povo cearense, que merece, até porque a grande maioria dos alunos que passa no ITA é cearense".

O presidente Lula tem agenda marcada no Ceará em 1º de setembro. A primeira, em Fortaleza, será para comemorar os 25 anos do programa Crediamigo do Banco do Nordeste (BNB). Em seguida, deve acompanhar obras da ferrovia Transnordestina.

Implantação do ITA em Fortaleza

As autoridades da Aeronáutica e do Ministério da Defesa realizarão inspeção técnica à Base Aérea de Fortaleza, futuro espaço da nova sede, que deve ser instalada em 2024.

Os próximos passos envolvem questões técnicas, pedagógicas e estruturais para viabilizar o projeto, já autorizado pelo governo Lula.