Presidente Lula vem ao Ceará em 1º de setembro, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna ao Ceará em 1º de setembro. Ele deve passar por Iguatu para visitar a ferrovia Transnordestina.

A informação foi dada pelo chefe do Executivo cearense em discurso, neste sábado (26), na cerimônia de posse de Eudoro Santana como presidente do PSB estadual.

Ao Diário do Nordeste, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), afirmou que o presidente tem duas agendas no Estado.

A primeira, em Fortaleza, será para comemorar os 25 anos do programa Crediamigo do Banco do Nordeste (BNB). Em seguida, ele vai acompanhar as obras da ferrovia Transnordestina, que pode ser em Iguatu, mas a questão do município só será fechada em reunião na segunda-feira (28).

A última visita do presidente ocorreu em maio. Esta será a segunda do terceiro mandato do petista no Planalto.

Anteriormente, a expectativa é que Lula viesse ao Ceará no início de agosto, mas o lançamento do novo Programa para Aceleração do Crescimento (PAC) e a votação de matérias importantes no Congresso adiaram a viagem.