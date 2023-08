Lula lança novo PAC com previsão de investir R$ 60 bilhões por ano

O presidente Lula (PT) lança o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nesta sexta-feira (11). A iniciativa prevê R$ 60 bilhões em investimentos federais por ano. O evento acontece em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro,

Dentro do programa está articulada a retomada de obras paradas, aceleração de obras em andamento e novos empreendimentos.

PAC em sete grandes áreas:

Transportes

Infraestrutura urbana

Água para todos

Inclusão digital e conectividade

Transição e segurança energética

Infraestrutura social

Defesa

A primeira versão do PAC foi anunciada pelo presidente Lula em janeiro de 2007, com o objetivo de superar os gargalos de infraestrutura do país. Na época, o programa previu investimentos de R$ 503,9 bilhões em ações de infraestrutura nas áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos, entre 2007 e 2010.

O PAC foi descontinuado pelos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Após a eleição de Lula para um terceiro mandato, ainda na transição de governo, uma nova versão começou a ser gestada.

Novos investimentos em programa

No Novo PAC, além de recursos do Orçamento da União, parlamentares que participaram de reuniões para discutir o programa afirmam que o Planalto planeja somar investimentos da Petrobras e de parcerias público-privadas.

Com a estatal investindo de cerca de R$ 300 bilhões em quatro anos, somados ao aporte privado, o total investido no programa poderá alcançar a marca de R$ 1 trilhão até 2026.